Roeselare verlengt alcoholverbod op De Munt en Stationsplein

De stad verlengt in samenspraak met de politie het alcoholverbod op De Munt en op het Stationsplein. “We merken dat deze maatregelen een positief effect heeft op het aantal pv’s en problemen op die plaatsen, maar beseffen ook dat we grondig moeten nagaan wie die mensen zijn”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Om de openbare rust en veiligheid zo optimaal mogelijk te garanderen, stelde de stad eind juni een tijdelijk verbod op alcoholverbruik in op het Stationsplein en op de Munt. Onder andere op de inmiddels verdwenen banken aan het station troepten mensen in het verleden af en toe samen om er alcohol te drinken waarna er soms ook wat tumult ontstond. Burgemeester Kris Declercq greep eind juni in en stelde een tijdelijk alcoholverbod tot 31 oktober op beide locaties in. “De maatregel blijkt een positief effect hebben. Er is een daling van het aantal vaststellingen openbare dronkenschap, er zijn ook minder vaststellingen van slagen en verwondingen en het aantal diefstallen is erg gedaald”, aldus de burgemeester.

Probleem verleggen

De stad beslist dan ook om het alcoholverbod op beide locaties te verlengen voor onbepaalde duur. De oppositiepartijen staan achter die beslissing, maar vrezen dat eenzelfde probleem zich op andere locaties zal voordoen. “We stellen vast dat het probleem zich verlegd naar bijvoorbeeld De Ronde Kom of het De Coninckplein”, aldus Immanuel De Reuse (Vlaams Belang.) Bij N-VA is men van hetzelfde idee. “Het heeft geen zin om telkens een vlekje weg te doen. We moeten kijken naar waar die mensen zich hergroeperen. De problemen gaan met de mensen mee, niet met het territorium. Zo gebeuren er nu bijvoorbeeld ook zaken op de oude stedelijke begraafplaats. Zouden we niet beter overgaan tot een betere opvolging van die mensen”, aldus Brecht Vermeulen (N-VA).

Straathoekwerkers

Burgemeester Kris Declercq had een luisterend oor voor de opmerkingen van de oppositieraadsleden. “We beseffen maar al te goed dat dit een complexe problematiek is. Het is belangrijk dat we nagaan wie de mensen zijn die achter die achter de pv’s zitten. Wie zijn die zorgwekkende zorgmijders? Het zijn geen criminelen, het zijn mensen met een sociaal probleem. Het helpt niet alleen om een pint uit hun hand te halen. Onder andere de rol van de straathoekwerkers is hierbij heel erg belangrijk.”