Politiezone Vlas verwelkomt een bijzondere nieuwe collega: Cooper de emotionele zorghond

Een emotionele zorghond is een professioneel getrainde hond die in de politiezone Vlas ingezet wordt in het kader van slachtofferzorg, een cruciale opdracht die politiemensen jammer genoeg dagelijks moeten uitvoeren. Cooper biedt als professioneel opgeleide hond ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven, hun familie en ook aan eventuele getuigen.

“De aanwezigheid van Cooper heeft een kalmerende invloed en werkt stress- en agressieverlagend. Een politie-omgeving of een verhoor kan zeer intimiderend zijn. De hond zorgt ervoor dat slachtoffers zich openstellen en hun verhaal durven doen. Ook vertrouwen slachtoffers sneller hun verhaal toe aan deze zachtaardige Labrador, die ook een rol kan spelen in het verwerken van bepaalde trauma’s”, aldus hoofdinspecteur Alison Depreitere, de hoofdverantwoordelijke voor Cooper, zijn baasje dus. De hond volgt de werkdag en het uurrooster van Alison als de hoofdhandler. Er werd ook een extra handler opgeleid: assistente Frédérique Vanassche. Beide collega’s hebben al vele jaren politionele ervaring binnen de Sociale Politie.

2 interventies per dag

De hond die aangekocht werd voor PZ Vlas werd opgeleid door de vzw’s Hachiko en Canisha, die beiden gespecialiseerd zijn in het opleiden van assistentiehonden: hulphonden voor personen met een motorische beperking, autisme, epilepsie en honden voor een instelling. “Cooper kan ongeveer 2 interventies per dag aan. Hij wordt onder meer ingezet bij de audiovisuele verhoren van minderjarige slachtoffers van zedenfeiten of intrafamiliaal geweld. Tijdens zo’n moeilijke momenten kan Cooper aan het kind een vorm van ondersteuning, troost en geruststelling bieden zoals alleen een hond dat kan. Uiteraard zal Cooper niet enkel bij minderjarige maar ook bij meerderjarige slachtoffers ingezet worden: stalking, huiselijk geweld, zedendelicten”, duidt Alison Depreitere. “Bij crisisinterventies op het terrein zal hij niet onmiddellijk ingezet worden. Dit om de veiligheid voor de hond te garanderen. Een interventie door leden van de Sociale Politie is nooit gedaan op een paar minuten, integendeel. Als je ziet met welke problematische gezins- en opvoedingssituaties onze collega’s te maken krijgen: het gaat heel vaak over schrijnende en dieptriestige toestanden, dan weet je wel dat er steeds de nodige tijd moet vrijgemaakt worden voor dergelijke interventies.”

Knuffelnaam en eigen werkrooster

Korpschef Filip Devriendt: “We zijn uiteraard heel verheugd om onze nieuwste aanwinst van het korps voor te stellen. Cooper is een heel zachtaardige Labrador en een lieve metgezel, maar hij is zoveel meer dan dat: Cooper is vooral een professioneel hulpmiddel voor onze collega’s van de Sociale Politie.” Alle collega’s van het korps kennen de zorghond bij zijn ‘knuffelnaam’ Cooper. Maar enkel Alison en Frédérique mogen ook zijn werknaam gebruiken. Deze werknaam wordt niet gecommuniceerd. Op zijn werknaam volgt een commando en weet de hond dat hij moet werken. Op die manier is er voor de hond een duidelijk onderscheid zijn tussen werken en ontspannen. “Honden bieden een luisterend oor, zijn aaibaar en vellen geen oordeel, dat maakt hen zo waardevol binnen een context van slachtofferzorg. De honden worden geselecteerd op hun karakter en gedrag, volgen een gericht opleidingstraject en krijgen samen met het politieteam een doorgedreven coaching op de werkplek”, aldus Sandra Demeester van Hachiko.

Cooper heeft zoals al vermeld met Alison zijn eigen werkrooster en brengt zijn vrije tijd in haar gezin door. “Voldoende rust na een intense, emotionele werkdag is essentieel, ook voor honden.”