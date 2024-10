Politiezone RIHO breidt aantal zonnepanelen op dak gevoelig uit

De politiezone RIHO breidt het aantal zonnepanelen op haar hoofdgebouw in het Westwingpark gevoelig uit.

Het dak van het politiegebouw op het Westwingpark vertoonde vorig jaar serieuze problemen. Een grondig herstel drong zich op. “Aangezien de kostprijs voor dit herstel een stuk lager uitvalt dan de raming, willen we met de politiezone de huidige zonnepaneleninstallatie volledig vernieuwen en uitbreiden”, aldus korpschef Curd Neyrinck.

Nieuwe controlekamer

Momenteel beschikt het gebouw over 60 zonnepanelen. Door de installatie volledig te vernieuwen en het aantal panelen op te trekken naar 84, zal de opbrengst van de installatie verhogen van 10,8 KwP naar 44,50 KwP. Ook in het gebouw heeft de politiezone grote plannen. Daar wordt de controlekamer volledig vernieuwd. “Een herinrichting van de dispatching op de zevende verdieping van het gebouw staat al geruime tijd op de planning. Nu willen we daar graag verder werk van maken”, aldus de korpschef.

Momenteel is er in de controlekamer voor ieder systeem een aparte pc, toetsenbord en muis nodig. Dit leidt tot een vertraagde werking. “We kiezen voor een volledig geïntegreerd systeem waarmee we de toekomstige uitdagingen aan kunnen gaan.”