Politie zal met nieuw terreinvoertuig ‘Raptor’ op het strand rijden: “Geschikt voor off-road interventies”

De politiezone Bredene/De Haan heeft een nieuw terreinvoertuig in gebruik genomen. De sleutels werden deze week overhandigd aan korpschef Karin Vanhooren door Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan en voorzitter van de politieraad Bredene/De Haan en Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene.

Het gaat om een Ford Ranger 2.0 Ecoblue D/Cab Raptor, die in de plaats komt van het terreinvoertuig waarover de zone reeds beschikte. Bredene/De Haan is een van de eerste politiezones in België die een Ford Ranger Raptor in dienst neemt. Het gaat om een 4×4 pick-up truck (crew cab) die ook geschikt is voor off-road interventies.

“Wij zijn trots om de vervanging van onze bestaande jeep – die aan vervanging toe was – te presenteren. Dit moderne en veelzijdige dienstvoertuig met geavanceerde technologieën, verbeterde veiligheidssystemen en een robuust ontwerp stelt ons in staat om betrouwbaarder te werken”, aldus korpschef Karin Vanhooren. “Deze investering onderstreept onze inzet voor kwaliteit en innovatie. Het voertuig zal hier vooral ingezet worden op het strand tijdens het ganse jaar”.

Opvallend

Het is het tweede voertuig van het korps met het zogenaamde Battenburgpatroon, dat bekendstaat om zijn verbeterde zichtbaarheid en herkenbaarheid en veelvuldig gebruikt wordt door hulpdiensten wereldwijd. De kenmerkende blokkenstructuur in contrasterende kleuren, zorgt ervoor dat deze voertuigen in alle weersomstandigheden en verkeerssituaties beter opvallen, zowel overdag als ’s nachts, wat de veiligheid ten goede komt. Alle nieuwe politievoertuigen van de pz Bredene/De Haan worden voortaan met het Battenburgpatroon uitgerust.