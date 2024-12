Politie Westkust stelt nieuw politiecollege met drie nieuwe burgemeesters voor

In politiezone Westkust werd het nieuwe politiecollege verwelkomd tijdens de eerste zitting in de nieuwe samenstelling. De drie nieuwe burgemeesters van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort tekenden present.

“In een meergemeentezone worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door het politiecollege”, meldt politie Westkust. “Dit politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeentes en steden die deel uit maken van de politiezone. In onze zone zijn burgemeester Wim Janssens (De Panne), burgemeester Sander Loones (Koksijde), en burgemeester Kris Vandecasteele (Nieuwpoort) van rechtswege lid van het politiecollege. Naast de burgemeesters maken ook onze korpschef Nicholas Paelinck en onze zonesecretaris Mieke Hoornaert deel uit van het college. Korpschef Nicholas Paelinck is belast met de voorbereidingen van de dossiers die aan het college worden voorgelegd. Politiesecretaris Mieke Hoornaert stelt de notulen op.”

Vandaag vond het eerste politiecollege in de nieuwe samenstelling plaats. Nadien kregen ze een rondleiding in het Centraal Politiehuis, werd de werking toegelicht en de eerste collegebesluiten werden genomen. (JH)