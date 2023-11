Politie Westkust ontvangt Britse delegatie in strijd tegen mensensmokkel: “Samen staan we sterker”

Politiezone Westkust ontving dinsdag samen burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche samen met gouverneur Carl Decaluwé en korpschef Nicholas Paelinck een Britse delegatie in de strijd tegen mensensmokkel. “Samen staan we sterker”, zegt korpschef Nicholas Paelinck.

De ontmoeting met de Britse delegatie kadert in het “Memorandum of Understanding’, dat alle partijen nu al twee jaar hebben. Sinds 22 december 2021 is er een gezamenlijke inzet tegen de transmigratieproblematiek. In die zin koopt politiezone Westkust regelmatig hoogtechnologisch materiaal aan dankzij de steun van Groot-Brittannië. Vorige week was dat nog het geval met de gloednieuwe dronewagen, eerder met de de strandbuggy, verschillende anonieme voertuigen en ANPR-camera’s die gedeeltelijk gefinancierd werden door Groot-Brittannië. De aangekochte middelen worden hoofdzakelijk ingezet in de strijd tegen transmigratie maar kunnen uiteraard ook worden gebruikt ter bestrijding van andere vormen van criminaliteit.

Samen sterker

“We hebben al jaren een goede verstandhouding met de Britse overburen”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “ Deze verstandhouding werd bevestigd op 22 december 2021 in een “Memorandum of Understanding” ter gezamenlijke preventie en bestrijding van de transmigratieproblematiek. Samen brengen we een duidelijke boodschap: mensensmokkel wordt niet getolereerd en mensensmokkelaars worden hard aangepakt.” Dat beaamt ook korpschef Nicholas Paelinck: “Dankzij de steun van Groot-Brittannië gebruiken we materiaal van topkwaliteit in onze strijd tegen transmigratie. Transmigratie is een internationaal probleem en samen nemen we onze verantwoordelijkheid. Mensenlevens beschermen is onze topprioriteit en tegelijkertijd willen we malafide en misdadige mensensmokkelaars een halt toe roepen. Door de handen in elkaar te slaan, staan we des te sterker.” (JH)