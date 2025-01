Politie Westkust breidt wagenpark uit met nieuwe commandowagen en troepenwagen

Politiezone Westkust kon onlangs weer twee nieuwe voertuigen toevoegen aan het wagenpark. Sinds kort is een bureelwagen/commandowagen in dienst en werd ook een troepenwagen in gebruik genomen. Het politiecollege maakte vrijdag kennis met de nieuwe voertuigen.

Het wagenpark van Westkust werd alweer uitgebreid met twee nieuwe aanwinsten. In eerste instantie gaat het om een bureelwagen die ook dienst doet als commandowagen. “De bureelwagen wordt in hoofdzaak gebruikt bij verkeersacties en controledispositieven”, legt Hélène Ingels van Westkust uit. “De wagen is functioneel ingericht met een kantoorruimte om verhoren en verklaringen af te nemen, een laptop en een printer. Op deze manier verliezen onze medewerkers minder tijd met administratie. Het voertuig kan ook als commandowagen worden ingezet bij een incident of een ramp.”

In tweede instantie werd een nieuwe troepenwagen in gebruik genomen. “Aan lokale politiezones wordt regelmatig gevraagd om bijstand te leveren aan andere politiezones bij grote evenementen, voetbalwedstrijden, festivals enzo. Ook wij leveren regelmatig “HYCAP” (Gehypothekeerde Capaciteit). Onze medewerkers die hiervoor in aanmerking komen zijn hiervoor speciaal opgeleid en uitgerust. De nieuwe troepenwagen kan worden ingezet bij dergelijke bijstand. De wagen werd volledig op maat van onze politiezone gemaakt en beschikt onder meer over een opbergruimte voor de HYCAP-uitrusting. Er werd extra aandacht besteed aan het welzijn van de medewerkers. Zo heeft elke stoel een USB-aansluiting en een bekerhouder en kan het licht aangepast worden naar nachtmodus.” (JH)