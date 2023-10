Politie Westkust blikt terug op zomerseizoen: ongevallen en woninginbraken dalen, drugshandel en internetcriminaliteit stijgt

Zoals voorgaande jaren blikt politiezone Westkust terug op het voorbije zomerseizoen waarbij de cijfers van de belangrijkste criminaliteitsfeiten overlopen worden. Daarbij zijn duidelijke tendensen waarneembaar. “De cijfers voor het aantal ongevallen en woninginbraken daalt, daarentegen stijgt het feiten inzake drugshandel en internetcriminaliteit.” Dat laatste is evenwel waarneembaar in gans het land.

Net zoals de voorbije jaren maakt politiezone Westkust een maand na het afsluiten van het zomerseizoen in juli en augustus de balans op. Net zoals de voorbije jaren was het druk in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort met een toenemend aantal bewoners. Er kwam ook opnieuw versterking van vier politiecollega’s van zone Antwerpen, vier van de federale en iemand uit Brussel. Ondanks de drukke zomer kijkt het politiecollege tevreden terug bij een vergelijking van de cijfers van 2023 tegenover 2022.

Minder ongevallen, illegalen en woninginbraken

Uit de cijfers blijken drie criminaliteitsfenomenen gedaald te zijn. Ten eerste zakte het aantal gevallen van illegale transmigratie sterk van 25 naar 9 gevallen. “Ons politieteam werkt actief mee aan de strijd tegen illegale transmigratie. We zetten hiervoor onze drone in, we patrouilleren met de strandbuggy en nemen deel aan gecoördineerde acties. Het is duidelijk dat onze aanpak loont”, geeft burgemeester Bram Degrieck mee.

Ten tweede zakte ook het aantal woninginbraken van 16 in 2022 naar 13 in 2023. Ten derde daalde ook het aantal verkeersongevallen sterk. In 2022 waren er 42 ongevallen met lichamelijk letsel, in 2023 waren dat er 37. De ongevallen met stoffelijke schade namen zelfs met een derde af. “Ons politieteam houdt zeer regelmatig controles op snelheid en alcohol in het verkeer”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. “We organiseren ook preventieve acties. Plaatsen waar veel ongevallen gebeuren, “zwarte zones”, worden systematisch in kaart gebracht. Als het mogelijk is, wijzigen we de verkeerssituatie. Ik ben dan ook tevreden over deze cijfers.”

Meer drugs en internetcriminaliteit

Daarentegen steeg het aantal gevallen van drugshandel – en gebruik en de aangiftes van internetcriminaliteit wel fors in 2023. Dat is evenwel een tendens in gans het land. In 2022 waren er 56 druggerelateerde feiten, in 2023 waren dat er 23 meer. “De strijd tegen drugshandel en drugsgebruik staat hoog op onze prioriteitenlijst”, verduidelijkt burgemeester Geert Vanden Broucke. “De stijging is dan ook voor een groot stuk te wijten aan de focus en actieve werking van het korps op drugsgerelateerde feiten.

Het aantal aangiftes van cybercriminaliteit steeg van 59 tot 79 in 2023. “Politiezone Westkust investeert in een lokale computer crime unit (LCCU)”, legt korpschef Nicholas Paelinck uit. “Naast cyberpreventie, forensisch werk (uitlezen van gegevensdragers om voor de rechtbank te kunnen brengen) en onderzoeken naar internetcriminaliteit zorgen ze ook voor internetrecherche (patrouilleren op het internet). De expertise van het cyberteam wordt gedeeld met collega’s over de diensten heen en biedt een grote meerwaarde bij aangiftes van cybercriminaliteit – van online belaging, over hacking tot phishing.” (JH)