Politie, RVA en Arbeidsinspectie betrappen opnieuw drie zwartwerkers in Westkust

Tijdens een controleactie van politiezone Westkust samen met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de Arbeidsinspectie werden vrijdag opnieuw drie zwartwerkers, mensen die illegaal aan het werk waren, betrapt. Een maand geleden werden ook al zwartwerkers betrapt en bij verder onderzoek bleek dat de werkgever nog negen personen illegaal tewerkstelde.

De controleactie ging vrijdag door in de Toekomstlaat aan de Wulpenbrug in Koksijde en in de Kromfortstraat in Adinkerke. Het ging om een controleactie van politie Westkust, de RVA en de Arbeidsinspectie. Die laatste twee controleorganen stelden drie pv’s op wegens illegale tewerkstelling, het zogenaamde zwartwerken. Twee personen bleken een uitkering te genieten en mogen dus niet werken. Ook vorige maand werden zwartwerkers betrapt en bij een verder onderzoek van de RVA en de Arbeidsinspectie bleek dat de werkgever van toen nog negen personen illegaal tewerkstelde.

Daarnaast werden nog verschillende onmiddellijke inningen en pv’s uitgeschreven waaronder twee van 1.500 euro door geen vergunning voor bezoldigd zakenvervoer en een van 1.500 euro omdat de CMR-vrachtbrief niet ingevuld was. De andere inningen hadden betrekking op overlading en het niet-dragen van de veiligheidsgordel. (JH)