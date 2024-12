Politie pakt drie illegalen op bij controles in Oostende

Dinsdag voerden verschillende diensten van Politie Oostende samen met de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een nieuwe actie uit tegen illegaal verblijf.

De acties zijn intussen vrij bekend: wie niet over geldige papieren beschikt, wordt verder gecontroleerd en aan DVZ overgeleverd. De actie is gestoeld op politionele data en informatie vanuit de verschillende diensten. De actie vond plaats in de namiddag en spitste zich voornamelijk toe op het stadscentrum. Een tiental personen werd aan een controle onderworpen. Drie daarvan werden ter beschikking gesteld van DVZ. Een van hen werd overgebracht naar een gesloten instelling.

Ook in 2025 zal de politie van Oostende onverminderd blijven werken op overlast gelinkt aan illegaal verblijf en de acties op zeer regelmatige basis organiseren.