Politie Oostende zet in op digitale transformatie: tablets, smartphones en speciale app maken politiewerk stuk efficiënter

De operationele tak van de Oostendse politie maakt een grote digitale sprong. In interventievoertuigen en bij de wijkpolitie worden nu volop tablets en smartphones gebruikt die zijn uitgerust met de politie-applicatie FOCUS. “Dankzij een brede inzet van de app verloopt politiewerk een stuk efficiënter en onze dienstverlening vlotter.”

De app FOCUS werd in 2015 ontwikkeld door Politie Antwerpen en kende de jaren erna een uitrol in verschillende andere politiezones. Zo was Politie Oostende één van de eerste zones na Antwerpen die ermee aan de slag ging en nu een versnelling hoger schakelt. Maar wat is die applicatie nu precies? “Dankzij FOCUS kunnen politiemensen op een heel vlotte manier verschillende databases raadplegen, operationele briefings bekijken en incidenten tot op de seconde opvolgen. Bovendien telt de app een beveiligde locatie-, chat- en fotofunctie, waardoor razendsnel informatie kan worden gedeeld tussen verschillende diensten. Het Lokaal Informatiekruispunt van onze politie heeft dit project binnen onze werking uitgerold”, licht korpschef Philip Caestecker toe.

Evolutie

“De politie is een weerspiegeling van de maatschappij. En in een steeds veranderend maatschappijbeeld, evolueert ook onze politie”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Het zonaal veiligheidsplan zet een gemeenschapsgerichte dienstverlening en klantvriendelijkheid voorop. Wel, om die doelstelling te onderstrepen, investeren we verder in de digitalisatie van onze politiediensten. We waren één van de eerste zones die vergevorderd met de app FOCUS aan de slag gingen en we blijven in België grote trekker.”

© (Foto GF)

Winst op terrein

Tot voor kort werd het programma enkel in de politiegebouwen gebruikt, dus op vaste computers. Daar komt nu verandering in. Door te investeren in 35 tablets en 30 smartphones kunnen ploegen nu ook op het terrein alle operationele informatie en databases à la minute raadplegen. “In tien patrouillevoertuigen van de interventiepolitie zijn tablets geïnstalleerd met daarop de FOCUS-app. Het programma is ook gekoppeld aan de navigatie-app Waze. De interventieploegen beschikken ook over dertig smartphones met toegang tot de applicatie. Verder kunnen onze wijkinspecteurs nu alle informatie en gegevens van bijvoorbeeld woonst-, domicilie, en enkelbandcontroles direct invoeren, zonder op bureau nóg eens alle gegevens te moeten verwerken”, vervolgt Caestecker. In totaal wordt ruim 50.000 euro geïnvesteerd in dit digitalisatietraject, softwarerechten en hardware incluis. Binnenkort worden ook de diensten coördinatie, verkeershandhaving en de trainingssite in industriezone Plassendale van tablets met de app voorzien.

Dienstverlening

“Je zal steeds vaker leden van de politie zien met een smartphone of tablet in de aanslag, weg van het klassieke notitieboekje. Deze brede inzet van toestellen en app heeft een dubbel doel. Enerzijds verloopt het werk op het terrein een pak sneller en efficiënter. We kunnen heel wat telefoontjes, hand- en papierwerk overboord gooien en ons focussen op de kerntaken. Anderzijds zal onze dienstverlening naar de inwoners ook veel vlotter verlopen en mensen worden dus sneller geholpen. Een mooie win-winsituatie”, besluit Tommelein.