Politie Oostende zamelt ruim 2.700 euro in voor De Warmste Week

Dankzij de opbrengst van verschillende activiteiten zamelde Politie Oostende 2.779 euro in voor de Warmste Week.

Politie Oostende schaarde zich achter de Warmste Week en de strijd tegen eenzaamheid. “Politiewerk is een ploegsport, waarbij elk personeelslid een belangrijke rol vervult, zowel op het terrein als achter de schermen. Als publieke organisatie houden we een vinger aan de maatschappelijke pols en willen we ook sociaal engageren”, duidt korpschef Philip Caestecker de deelname aan de Warmste Week.

Snoepverkoop en yogasessie

Bij de lokale politie werden daarom verschillende activiteiten opgezet: een hele week lang kon dagelijks in groep worden ontbeten, er was een snoepverkoop en yogasessie, en tijdens een workshop kon samen kersdecoratie gemaakt worden. Nog andere personeelsleden namen in samenwerking met Rugby Oostende deel aan een initiatie rugby, een sport waarin teamwork, respect en samenwerking essentieel is. Afsluiten gebeurde met een gezamenlijke drink in organisatie met de Vriendenkring Oostendse Politie.

Voor alle initiatieven konden de personeelsleden van Politie Oostende een bedrag neertellen. Dat resulteerde in een slotsom van 2.779 euro dat aan de Warmste Week wordt overgemaakt. “Alle beetjes maken een verschil. We zijn tevreden dat al onze collega’s samen voor een mooi bedrag hebben gezorgd en zo een waardevolle maatschappelijke bijdrage zorgen”, besluit korpschef Caestecker.