Politie Oostende verwelkomt nieuwe collega’s

Politie Oostende verwelkomde tijdens een receptie van de Vriendenkring Oostendse Politie (VOP) enkele nieuwe collega’s.

Het doel van de VOP is om op een informele manier de samenwerking tussen de verschillende politiediensten en -personeelsleden bevorderen. Behalve in de zomer organiseren ze elke maand een gemoedelijke bijeenkomst in de kantine. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt altijd tijd en ruimte gemaakt om nieuwe en gepensioneerde collega’s te eren. Dat was ook nu het geval.

Jelle Soenens, Mathieu Hoste, Noah Depreytere, Sybren Deroo, Warre Dewulf, Yadali Toure, Birgen Lins, Christoph Kooreman, Nico Belpaeme, Gino Roose, Aron Leake, Bartholomej Mroc, Caroline Pauwels en Matthew Lannoye zijn de nieuwe collega’s, zowel op de operationele als beleidsdiensten. Marijke Bullynck zwaaide het korps dan weer uit na maar liefst twintig dienstjaren bij de Oostendse politie.