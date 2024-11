Politie legt onaangekondigde tuningmeeting stil

Zaterdagavond werd Politiezone RIHO ingelicht over een illegale tuningmeeting in Roeselare. Er waren 104 voertuigen aanwezig die allemaal werden gecontroleerd. Er werden verschillende inbreuken vastgesteld.

Een tuningmeeting is een samenkomst van autoliefhebbers die esthetische of technische aanpassingen aan hun voertuig hebben uitgevoerd. De chauffeurs van de 104 aanwezige wagens op de tuningmeeting in Roeselare hadden geen vergunning aangevraagd. De bijeenkomst werd daarom stilgelegd door de politiediensten.

Verder werden alle wagens ook nog aan een strenge controle onderworpen. Er werden 21 inbreuken vastgesteld, gaande van het ontbreken van een geldige verzekering tot het niet naleven van de technische eisen die vasthangen aan het tunen van een auto.