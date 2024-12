Politie krijgt speciaal uitgerust dienstvoertuig

Het gaat om een minibus Volkswagen Crafter. Dit dienstvoertuig is speciaal uitgerust voor het aanrijden naar openbare-orde-opdrachten, dit zowel in de eigen politiezone als bij andere politiezones. De extra uitrusting van helm, schild, wapenstok, die vaak nodig is bij dergelijke risicovolle opdrachten, kan efficiënt meegenomen en opgeborgen worden in de ruimte onder de achterzit. Dit voertuig kan ook gebruikt worden voor andere doeleinden waar in groep naartoe gereden wordt: opleidingen, trainingen, (schiet)oefeningen en meer. Naast de bestuurder en passagier vooraan, kunnen achteraan nog zeven personen recht tegenover elkaar zitten. (Peter Van Herzeele/foto PZVlas)