Politie komt in Nieuwpoort tussenbeide voor overlast met tafelschuimer en groep Duitse jongeren

De politie Westkust moest donderdagmiddag en in de nacht van donderdag op vrijdag tweemaal tussenbeide komen voor overlast in Nieuwpoort. Eenmaal vanwege een tafelschuimer die ging eten zonder betalen en ‘s nachts omwille van baldadigheden met een groep Duitse jongeren.

De eerste oproep kreeg de politie donderdagmiddag rond 14 uur toen de eigenaar van een restaurant in de Albert I-Laan in Nieuwpoort de politie belde. Een 57-jarige Nederlander die een inreisverbod voor België heeft betrad er het restaurant. T.L. bestelde er wijn, een voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht. Wanneer de Nederlander diende te betalen beweerde hij zijn bankkaart net die dag kwijt te zijn gespeeld en kon hij zo niet betalen. De man is echter gekend voor dergelijke feiten en de politie stelde een pv op.

Kort na middernacht ging de politie opnieuw naar Nieuwpoort waar in de Kinderlaan opzettelijke beschadigingen werden gemeld. Na een tweede melding van overlast door een luidruchtige groep van een tiental Duitse jongeren betrapt de politiepatrouille één van hen die op een aanduidingsbord aan het springen is. De 22-jarige sprong op het bord dat het verkeer komende uit de Franslaan naar links of rechts te verplichten. Het bord was bijna horizontaal gekanteld. De man was aanvankelijk niet meewerkend en werd door de politie naar commissariaat overgebracht. Het ging om een bestuurlijke vrijheidsberoving wegens verstoring van de openbare orde. Daar gaf hij uiteindelijk toch de feiten toe en na het afleggen van een verklaring mocht hij beschikken. (JH)