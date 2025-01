Politie betrapt in Zeebrugge negen chauffeurs die high achter het stuur zaten

Een grootscheepse verkeersactie in Zeebrugge door politie, douane en Belastingen leverde 26 pv’s op. 127 chauffeurs werden van de weg gehaald. Twee van hen waren dronken, negen high achter het stuur. Slimme camera’s controleerden op verkeersbelastingen, zodat 10.639,56 euro aan achterstallige taksen konden geïnd worden.

De actie vond op vrijdag 10 januari tussen 10 en 16 uur in Zeebrugge plaats. Tijdens het weekend werden alle vaststellingen in een rapport verwerkt. Het ging om een gecoördineerde actie in samenwerking met de Federale politie, de lokale politiezones Brugge, Blankenbergse en Damme/Knokke-Heist, de Vlaamse Belastingdienst, de RVA, Dienst Vreemdelingenzaken, de Douane en het Parket van West-Vlaanderen.

Verkeersveiligheid

“De focus lag op verkeersveiligheid in Zeebrugge, waar er veel gemengd verkeer is. Er is het havenverkeer met de vele vrachtwagens, er zijn de woonkernen en ook schoolgaand verkeer”, legt Lien Depoorter, woordvoerder van Politie Brugge uit. Er werden vrijdag 127 bestuurders uit het verkeer gehaald om een grondige controle te ondergaan door de betrokken instanties op de terreinen van de Douane.

Politie Brugge maakte acht pv’s op voor drugs in verkeer. Het rijbewijs van die acht automobilisten werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Een chauffeur moest een waarborgsom van 1.260 euro betalen. Ook van twee automobilisten die positief testten op alcohol werd het rijbewijs tijdelijk afgenomen.

Swabs

De federale politie nam 125 swabs af. Dat is een drugtest van de handen. Dit leverde dertien positieve resultaten af. Daarnaast waren er negen positieve speekseltesten. De douane liet vijftien vrachtwagens door de scanner gaan en controleerde twee Ierse trucks volledig. Acht stalen diesel zullen verder in een labo onderzocht worden.

De RVA controleerde twintig voertuigen, zes dossiers worden verder onderzocht wegens mogelijk zwartwerk. Tenslotte werden tijdens de actie 2530 voertuigen via de slimme ANPR-camera’s gecontroleerd op verkeersbelastingen. Dat leverde de inning van 10.639,56 euro aan achterstallige verkeersbelastingen op. Inbreuken op de keuring zorgen voor de inning van 232 euro.