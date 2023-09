Overlast in uitgaansbuurt en Cyriel Tangheplein beroert gemeenteraad

De overlast in de buurt van het Sint-Pietersstraatje en het Kerkplein in Izegem blijft voor aanhoudende problemen zorgen. “Het voorbije weekend gingen twee bendes er elkaar nog te lijf”, aldus raadslid Kurt Grymonprez (STiP), die de kwestie op de gemeenteraad bracht.

“We hebben de kwestie nochtans al meermaals aangekaart”, klinkt het bij de oppositiepartij. “Ook het Cyriel Tangheplein wordt door overlast getroffen”, vertelt raadslid Nathalie Dewulf (Vlaams Belang). “We krijgen meldingen binnen van afpersing en verbrijzelde autoruiten tot kinderen die niet meer op het speelplein durven spelen.” Kurt Grymonprez haalde nog een incident van het voorbije weekend in het Sint-Pietersstraatje aan. “Ik heb beelden gezien van twee bendes die met elkaar op de vuist gingen”, klinkt het. “De bloedsporen zijn nu nog altijd te zien. Ik heb mijn dochter alvast aangeraden niet meer in die buurt te komen.”

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) somde het aantal meldingen van de voorbije maand op. “In mei waren het er 14, in juni 18 en de voorbije twee maand respectievelijk 11 en 10. Het gaat om verschillende soorten overlast, die vaak gelinkt zijn aan alcohol en drugs. We zetten in op preventie en het gericht sturen van de politie. We kunnen enkel dat en het geven van GAS-boetes doen. Een sluitingsuur opleggen heeft geen zin, want dan komt een massa mensen tegelijk op straat, met alle gevolgen van dien.”

Nathalie Dewulf (Vl.Belang) is vragende partij om een burgerwacht op te richten, maar dat ziet de stad niet zitten. “Je kan niet verwachten dat we iedereen die de regels aan zijn laars lapt kunnen pakken en beboeten, maar ik snap het gevoel dat rond deze problematiek hangt. Het zal nodig zijn om hier heel scherp rond te blijven. Ik kan er enkel maar op aandringen om elk feit bij de politie te melden.”