Nieuwe voertuigen voor het Houtsche

De eerste voertuigen met de Battenburg-striping van de politiezone het Houtsche werden onlangs voorgesteld. Deze voertuigen zullen in het straatbeeld van Oostkamp, Beernem en Zedelgem te zien zijn. De twee nieuwe combi’s, uitgerust met het Battenburg-patroon, zullen de zichtbaarheid van de politie in het straatbeeld verhogen. De nieuwe striping maakt deel uit van de vernieuwde visuele identiteit van de geïntegreerde politie. Voortaan zullen alle nieuwe dienstwagens, uitgezonderd de anonieme wagens, uitgerust worden met de Battenburg-striping. We zien Jos Sypré, Annick Vermeulen, Jan de Keyser, Veerle Dhont en Mia Gobert. (GST)