Nieuw politiebureau in Bredene opent met twee jaar vertraging: “Alle diensten verhuizen in april”

Wie de voorbije maanden langs het nieuwe politiebureau aan het Centrumplein passeerde, vroeg zich allicht af: gaat dat nieuwe kantoor ooit nog open? Maar donderdag 31 maart was het eindelijk zover. Burgemeester en voorzitter van de politieraad Wilfried Vandaele van De Haan opende samen met minister Vincent Van Quickenborne en korpschef Erik Van Parys officieel het nieuwe gebouw.

De politie Bredene/De Haan moest eigenlijk al in februari van 2020 zijn intrek nemen in zijn nieuwe kantoor aan het Centrumplein. Naar het nieuwe politiebureau, dat op 3,6 miljoen euro werd begroot, wordt binnen de politiezone al sinds 2002 uitgekeken. Meerdere burgemeesters leken er hun tanden op stuk te bijten omdat telkens weer bezwaren tegen hetzij de locatie hetzij de kostprijs opdoken.

Heen en weer rijden

Vooral in De Haan bleef het verzet lange tijd overeind. Een politiebureau voor de zone Bredene en De Haan helemaal op het uiteinde van het grondgebied, richting Oostende, bleek lange tijd moeilijk te liggen. Wenduine is dan ook best veraf van het Centrumplein in Bredene Duinen.

Sinds de politiehervorming zitten de politiediensten van de politiezone echter verspreid over verschillende locaties. Verre van ideaal voor een goede werking en optimale organisatie, beseften ze in beide gemeenten. Dankzij het nieuwe hoofdbureau aan het Centrumplein wordt een belangrijke verzuchting van het personeel ingewilligd. Er was al jaren een chronisch plaatsgebrek en twee grote vestigingen, die zo ver uit mekaar liggen, zorgden voor heel wat praktische problemen en veel heen en weer rijden.

Volledig gebruiksklaar

“Corona heeft ons parten gespeeld”, gaf persofficier Dennis Goes deze week aan. “We hoopten even al na de zomer van ‘21 te kunnen verhuizen maar door enkele bouwtechnische problemen moest ook toen de ingebruikname van het nieuwe gebouw uitgesteld worden.”

Onder meer met de celdeuren bleken toen problemen. En ook de omgevingswerken moesten toen nog gestart. “Vandaag is het gebouw eindelijk volledig gebruiksklaar. Alle interventiediensten zullen er in de loop van april naartoe verhuizen. Dat betekent dat het publiek vanaf nu ook in het nieuwe politiekantoor terechtkan.”

“Het oude kantoor wordt daarom vanaf nu ontoegankelijk voor het publiek. Het zal enkel nog gebruikt worden door de administratie en de wijkagenten. Maar vooraleer zij er hun intrek kunnen nemen, moeten ook aan het oude politiekantoor nog enkele kleine verbouwingswerken gebeuren”, geeft Dennis Goes nog mee.

(MM)