Niemand betrapt met drugs op zak bij nieuwe controleactie aan station van Kortrijk

Op dinsdag 3 december, vlak na schooltijd, voerden de politiezone Vlas en controleurs van De Lijn opnieuw een controleactie uit op overlast en zwartrijden op enkele drukke buslijnen aan de achterkant van het station van Kortrijk (Wandelweg). Ook de drugshond was zoals steeds van de partij.

In totaal werden 628 personen, verspreid over vijftien bussen, gecontroleerd. Daarvan konden dertig personen geen (geldig) vervoersbewijs voorleggen. Ze werden geverbaliseerd. Twaalf van hen werden onderworpen aan identificatie en extra controle door de politie.

Positief bij deze controle: er werden geen personen aangetroffen met drugs op zak. Drie personen werden wel door de drugshond aangeduid. Het bleek dat ze eerder drugs op zak hadden, maar niet op het moment van de controle

Tot slot werd één persoon – die illegaal in het land was? – ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

“Het blijft nodig om deze gezamenlijke controleacties regelmatig uit te voeren, want er werden opnieuw heel wat personen geverbaliseerd die niet in orde waren met hun vervoersbewijs. Deze overtreders komen vaak ook in beeld bij het vaststellen van andere vormen van overlast rond het station en in schoolomgevingen”, klinkt het bij politiezone Vlas.