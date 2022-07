Nederlandse en Belgische politie samen op hondenpatrouille in Knokse uitgaansbuurt

De Lokale Politie Damme / Knokke-Heist krijgt nog tot eind deze maand bijstand van de Nederlandse politie om overlast met Nederlandse jongeren in de uitgaansbuurt aan te pakken. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van patrouilles met honden.

Het is niet voor het eerste dat de Nederlandse politie hun Belgische collega’s bijstaat om overlast met Nederlandse jongeren in Knokke aan te pakken. Al in de zomer van 2021 en in het voorjaar van dit jaar kwam de Nederlandse politie onder meer met de cavalerie, met paarden dus, ter plaatse.

“Ook deze zomer, voor een week met start vanaf 15 juli, kwam de Nederlandse bereden politie al ondersteuning bieden en toen waren er ook Nederlandse politiemensen mee vanuit de streek waarvan de meeste jongeren afkomstig zijn”, weet korpschef Steve Desmet van de politiezone Damme / Knokke-Heist.

Jongere scholieren

“Bij het begin van de vakantieperiode komen veel jongere scholieren en studenten vanuit de Nederlandse regio Het Gooi (een eerdere elitaire regio, bekend van de televisiereeks Gooische Vrouwen, red.) naar Knokke afgezakt. Als ze dan iets ouder zijn trekken ze voor hun vakantie vaker naar Albufeira in Portugal of naar het Griekse Chersonisos.”

“Dankzij de samenwerking kunnen we efficiënter optreden. Zo kunnen we de jongeren sneller identificeren omdat onze Nederlandse collega’s toegang hebben tot de Nederlandse informatiedatabanken”, licht de korpschef verder toe.

PDV

De korpschef ziet een andere uitgaanscultuur als reden voor de Nederlanders om de grens over te steken. In Nederland moet je achttien zijn om alcohol te mogen nuttigen, daar waar de grens hier op zestien jaar ligt, en veel horecazaken sluiten er ook vroeger. Voor bepaalde nachtclubs ligt de minimumleeftijd in Nederland zelfs vaak op 21 jaar.

Mondiger

“Een groot verschil tussen de Nederlandse en Vlaamse jongeren en ook tussen de aanpak ervan is dat de Nederlandse jongeren wel heel erg mondig zijn en ook met de politie het gesprek willen aangaan. Niet alles willen ze zomaar opvolgen en voor waar aannemen”, weet korpschef Steve Desmet nog.

“Zonder zelf volledig die richting uit te gaan kunnen we daar misschien wel iets uit leren. Het is belangrijk om als politiedienst ook uit te leggen wat je waarom doet.”

Hondenbrigade

Voor het eerst neemt ook de Nederlandse hondenbrigade deel aan de samenwerking. Ze vormen eind juli enkele nachten een gemengde patrouille met een hondengeleider en politiehond van de Lokale Politie Damme / Knokke-Heist.

Gulser Koca is een van de Belgische politie-inspecteurs die met een hond op patrouille gaat. “Ik maak deel uit van de hondenpolitie binnen de lokale politiezone en werk al jarenlang met deze hond. Anders dan in Nederland is het bij ons zo dat de begeleider van uit de politie, zoals ik zelf dus, de hond al vanaf heel jonge leeftijd begint te trainen”, zegt Gulser.

“Ik neem de politiehond dan ook mee naar huis; wij moeten echt een heel nauwe band hebben. Dat is niet zoals mijn wapentuig dat ik in het commissariaat kan achterlaten tot de volgende dag. We nemen de hond vaak mee voor patrouilles en dan vooral in donkere steegjes waar er zich eventueel mensen kunnen ophouden die iets van plan zijn wat niet al te koosjer is.”

“Het grote voordeel is dat deze honden enorm goed kunnen ruiken als er iemand in de buurt is. Maar de honden zijn er ook op getraind om zich heel rustig te houden als ik ermee tussen groep mensen loop of als er andere honden in de buurt zijn. “

Aanvalshond

“De Nederlandse werking met politiehonden is anders. Daar worden ze vooral opgeleid als aanvalshond en als bescherming voor mocht een politieteam belaagd of ingesloten worden. De honden kunnen dan een perimeter vormen rond de politie.”

Korpschef Desmet verduidelijkt nog dat het om een proefproject gaat waarvan men dan de voor- en nadelen bekijkt. “Indien er een positieve evaluatie is, kunnen we deze aanpak eventueel wel uitbreiden.”

