Na bijna een half jaar eindelijk nieuwe ANPR-camera in Wervik

Geduld is een schone deugd. Dat is alvast van toepassing voor de ANPR-camera voor nummerplaatherkenning die opgesteld staat op de Leiebrug in Wervik. De paal waarop de camera gemonteerd staat, werd eind juli aangereden. Sinds woensdag staat er een nieuwe paal met bovenaan enkele camera’s.

Een vrouw uit Frankrijk wilde zaterdag 29 juli de Leiebrug oversteken in de richting van Wervicq-Sud maar slipte in de bocht bij het oprijden van de brug met haar BMW X5 op de kasseistenen. Die lagen er spiegelglad bij als gevolg van een stortbui die even tevoren over de regio was getrokken. De BMW tolde, botste tegen de stalen stootrand langs de brug en tikte uiteindelijk ook nog de camerapaal aan. Die kwam daardoor helemaal schuin te staan. Op de plaats van het ongeval geldt zone 30.

Het uitblijven van de plaatsing van een nieuwe ANPR-camera werd door Bert Verhaeghe (Team 2030) een paar keer aangekaart tijdens de gemeenteraad. De laatste keer gaf burgemeester Youro Casier (Vooruit) aan dat de nieuwe camera werd beloofd tegen uiterlijk eind december. Het is uiteindelijk een maand later geworden.