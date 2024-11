Maak kennis met Conan, de nieuwste en schattige rekruut van politiezone Westkust

Politiezone Westkust (De Panne/Koksijde/Nieuwpoort) heeft er een nieuwe rekruut bij. Hij is de schattigste van het ganse team, al zal dat gauw veranderen. Conan wordt de vierde hond in het hondenteam van Westkust en wordt, als hij slaagt in zijn vooropleiding, opgeleid als actieve en passieve drugshond.

Met Miss, Marco en Yeyo heeft politiezone Westkust al drie honden in het hondenteam. Hun werk wordt erg geapprecieerd, en dus komt er met Conan nu een nieuwe rekruut bij. Hij is nu ongetwijfeld het schattigste lid van het politieteam, maar dat zal doorheen zijn opleiding snel veranderen. “Conan is een Mechelse herder en werd geboren op 18 september in het Nederlandse Sas van Gent”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust. “Hij komt uit een echte politiefamilie. Grote broer drugshond Jax is al even aan de slag in de politiezone Vlas. Twee puppy’s uit het huidige nestje gaan aan de slag in andere lokale politiezones.”

Opleiding

“Conan start op dit moment zijn vooropleiding en is nog niet officieel in dienst. Hij vergezelt wel inspecteur Tourlouse tijdens haar dienst. Op deze manier went hij aan zijn omgeving en wordt hij getraind op gehoorzaamheid en socialisatie. Inspecteur Tourlouse is niet aan haar proefstuk toe want op dit moment vormt zij al een hondenteam met drugshond Miss. Conan zal dan ook heel wat opsteken van “zijn grote zus”. Samen met Miss verblijft hij bij het gezin van inspecteur Tourlouse. Als Conan één jaar oud is, zal worden getest of hij dient voor het werk als politiehond. Pas als hij voor deze testen slaagt, kan hij aan zijn opleiding starten en komt hij bij politiezone Westkust in dienst als volwaardig lid van ons korps.”

Het is de bedoeling dat Conan na zijn opleiding zal worden ingezet als actieve en passieve drugshond. Dit betekent dat hij verdovende middelen zal kunnen zoeken in gebouwen en voertuigen maar ook rechtstreeks op mensen. (JH)