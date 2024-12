Lokale politie Blankenberge-Zuienkerke verwelkomt vijf nieuwe medewerkers

Bij de lokale politie Blankenberge-Zuienkerke werden onlangs vijf nieuwe gezichten verwelkomd. Vital Calus (25), Louna Van Den Broucke (23), Julie Vanhauwaert (24) en Jade Vermeire (21) vervoegden de interventiedienst en Shana Mylle (33) ging aan de slag op de ICT-dienst.

“Vijf gedreven jonge aanwinsten, die nog niet zo heel veel werkervaring hebben maar door onze politiezone werden geselecteerd omwille van hun motivatie, betrokkenheid en het juiste profiel waardoor we heel wat vertrouwen hebben in hen. Na de toegangsexamens en de selectie door onze zone, legden ze met succes het twaalf maanden durend traject aan de West-Vlaamse politieschool af. Vital, Louna, Julie en Jade versterken onze interventiedienst, waar ze onmiddellijk van ‘het echte werk’ kunnen proeven en ervaring opdoen. Shana Mylle bouwde in de privésector al wat ervaring op binnen de ICT-wereld. Deze ervaring en kennis zal ze kunnen aanwenden voor haar nieuwe functie, waar ze samen met de collega’s ons korps zal ondersteunen in alles wat te maken heeft met ICT”, zegt politiewoordvoerder Jan Maertens.