Knokke-Heist investeert meer dan 500.000 euro in extra cameranetwerk van de politie

Het gemeentebesetuur van Knokke-Heist blijft, mede als gevolg van het succesverhaal van de opgehelderde feiten door cameratechnologie en doorgedreven speurwerk van de lokale politie Damme/Knokke-Heist, de komende jaren voor meer dan 500.000 euro investeren in nieuwe cameralocaties. Zo worden er in 2023 een twintigtal nieuwe camerasites uitgerold. De lokale politie zal dan over 82 camerasites met 172 bewakingscamera’s beschikken, aangevuld met 10 camerasites uitgerust met 22 ANPR-camera’s die nummerplaten lezen.

In 2022 rukte de politie 423 keer uit voor incidenten die ze live met de camera’s vanuit de dispatching vaststelden. Door onmiddellijk in te grijpen, kan de politie niet alleen erger voorkomen maar kunnen daders ook vlugger gevat of opgespoord worden. Daarnaast wordt na kennisname van feiten de opgeslagen camerabeelden teruggespoeld om enerzijds de toedracht van de feiten als bewijsmateriaal te kunnen gebruiken en anderzijds om op basis van het beeldmateriaal achteraf over te kunnen gaan tot identificatie van de dader(s). In veel gevallen slaagt de politie erin om achteraf en na doorgedreven camera-analyse het feit op te lossen tot algemene tevredenheid van de slachtoffers. Intensief cameraonderzoek van ons politieteam levert het ene na het andere succesverhaal op. Hieronder een kleine greep uit de geboekte resultaten.

Recent werd de diefstal van een hoogtewerker ter waarde van 25.000 euro na een vijftal dagen opgelost dankzij de camera’s van de politie in de buurt. De dader is op basis van de camerabeelden overgegaan tot bekentenissen en de hoogtewerker werd teruggegeven aan de eigenaar.

Een georganiseerde inbrekersbende die in maart van vorig jaar actief was in de Knokke-Heistse villawijken en een rondtrekkende dadergroep die zich specialiseerde in appartementsdiefstallen werd snel opgerold op basis van intensief speurwerk op de beschikbare camerabeelden.

Hetzelfde lot waren ook de daders beschoren die in de zomer van vorig jaar verschillende grijpdiefstallen van halskettingen en dure polshorloges van winkelende slachtoffers pleegden. Na een grondige camera-analyse werden zij in het buitenland opgepakt en opgesloten in de gevangenis.

In oktober van vorig jaar werden verschillende winkeliers in de Lippenslaan en Kustlaan het slachtoffer van georganiseerde winkeldiefstallen. De camerabeelden van de vele politiecamera’s werden geanalyseerd en de bende werd bij het binnenrijden van de dorpskom van Knokke met de camera’s gevolgd en op heterdaad betrapt bij nieuwe feiten. Uiteindelijk konden na huiszoeking bij de verdachten 40 winkeldiefstallen worden gelinkt. De buit kon worden gerecupereerd en teruggegeven.

De lokale politie heeft ook aandacht om bij andere, eerder mineure of minder spectaculaire feiten camerabeelden te gaan exploiteren. Het politieteam lost heel wat verkeersongevallen met vluchtmisdrijf op waarbij straatmeubilair of geparkeerde voertuigen worden aangereden. Zonder camerabeelden zou de voortvluchtige bestuurder nooit kunnen getraceerd worden.