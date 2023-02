Inwoners politiezone Polder tevreden over politie, maar ongerust over internetcriminelen

De inwoners van de gemeenten die deel uitmaken van politiezone Polder zijn erg tevreden over de politie. Dat blijkt uit een bevraging die de federale politie hield in 2021, de Veiligheidsmonitor. “Het blijkt ook dat de inwoners zich vooral zorgen maken over internetcriminelen, een algemene trend”, zegt Lies Laridon, voorzitter van de politiezone.

In het najaar van 2021 hield de federale politie een grootschalige enquête onder de bevolking: de Veiligheidsmonitor 2021. Door een uitgebreide vragenlijst peilde de politie naar het algemeen onveiligheidsgevoel bij de burgers, maar ook naar de mening omtrent buurtproblemen, slachtofferschap, aangiftebereidheid en de politiewerking. Er namen ongeveer 100.000 Belgen aan deel. Ook inwoners van politiezone Polder (Diksmuide, Koekelare, Houthulst en Kortemark) namen deel.

In die politiezone wonen ongeveer 50.000 mensen en 1.464 inwoners namen deel aan de enquête. Die resultaten werden nu bekend gemaakt. Uit de analyse bleek dat de inwoners zeer tevreden zijn over de politie, al willen ze wel meer contact met hun wijkagent.

Storen aan internetcriminelen

De inwoners gaven ook enkele zaken aan waar ze zich aan storen. De meest storende problemen blijken vooral onaangepaste snelheid in de buurt te zijn en sluikstorten en zwerfvuil. Inbraken of diefstallen worden als minder problematisch ervaren. Een grote groep mensen gaf ook aan het slachtoffer te zijn geworden van internetcriminelen. “Het is een bevestiging van de algemene trend die ook buiten onze zone waar te nemen is met name op het vlak cybercriminaliteit”, zegt Lies Laridon, voorzitter van de politiezone.

“Heel wat inwoners zijn al het slachtoffer geworden van digitale criminaliteit, maar willen of durven hiervan geen aangifte doen bij de politie”

“Verschillende inwoners van Diksmuide, Koekelare, Houthulst en Kortemark zijn reeds het slachtoffer geworden van digitale criminaliteit, maar willen of durven hiervan geen aangifte doen bij de politie. Hoewel de lage graad van aangiftebereidheid begrijpelijk is, schuilt hierin een potentieel gevaar dat politie bij gebrek aan aangiften nooit of in geringe mate het fenomeen in kaart kan brengen. Op die manier blijven cybercriminelen altijd mijlen voorsprong behouden op de politie”, aldus de voorzitter van de politiezone Lies Laridon. (JH)