Het personeelskader van de Spoorwegpolitie is in West-Vlaanderen amper voor de helft ingevuld. Dat blijkt uit de cijfers die Kamerlid Maaike De Vreese (N-VA) bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) opvroeg. De Brugse politica pleit voor een opwaardering van de Brugse satellietpost.

In de cijfers die minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vrijgaf, valt vooral het grote tekort bij het West-Vlaamse personeelskader van de Spoorwegpolitie op. “Amper de helft van het personeelskader is ingevuld. Dat betekent dat er voor interventies en controles in de West-Vlaamse stations en spoorwegen te weinig personeelsleden zijn. Daardoor is de pakkans een stuk kleiner,” zegt Maaike De Vreese (N-VA).

Satellietpost

De Brugse politica vraagt een volwaardige satellietpost in Brugge: “Alleen zo zullen we de veiligheid op onze treinen maar ook rond de West-Vlaamse stationsbuurten verhogen. Op papier zijn er voor de West-Vlaamse satellietpost slechts twaalf personeelsleden beschikbaar. Dat betekent in de realiteit dat er op sommige momenten maar één ploeg beschikbaar is voor heel West-Vlaanderen om interventies te doen.”

“Door het capaciteitstekort kunnen er minder controles worden uitgevoerd en worden er minder incidenten geregistreerd. In 2023 werden er in België 11.422 criminele feiten vastgesteld, tegenover 11.701 in 2022. Voor West-Vlaanderen zien we ook dat er minder criminele feiten werden geregistreerd. In 2022 waren dat er 290, terwijl er dat in 2023 nog maar 233 geregistreerd werden.”

Basispolitiezorg

“De huidige satellietpost in Brugge verzekert enkel nog de basispolitiezorg, waarbij interventieploegen dringende noodhulp bieden zoals bij spoorongevallen, zelfdodingen, verdachte overlijdens, geweldsdelicten. Door de onderbemanning kan de post in Brugge zijn takenpakket niet meer volledig uitvoeren.”

“Daarom pleit ik om de satellietpost in Brugge volledig te opwaarderen. We zijn het verplicht aan onze burgers en onze politiemensen om de veiligheid in onze West-Vlaamse stations en langs onze spoorwegen te garanderen”, aldus Maaike De Vreese.