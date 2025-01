Harelbeke voert identiteitscontroles in om overlast in centrum aan te pakken

Sinds midden november kampt Harelbeke met overlast veroorzaakt door een groep jongeren in en rond het Stadspark. Om de situatie te beheersen en de veiligheid van de inwoners te waarborgen, voerde het stadsbestuur vanaf 16 januari systematische identiteitscontroles in. Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze (team harelbeke) licht toe waarom deze maatregel nodig is en wat de verwachtingen zijn.

“Sinds midden november is er overlast door een aantal jongeren in het centrum van Harelbeke, en dan heb ik het specifieker over het Stadspark. Het gaat hier over een structureel probleem: sommigen hebben op andere locaties ook al dingen uitgespookt. In andere buurgemeenten heeft dezelfde problematiek zich al voorgedaan. Niet alle jongeren zijn trouwens van Harelbeke.”

De groep jongeren, tussen de vijftien en achttien jaar, begon met relatief kleine incidenten zoals roepen of het achterlaten van vuilnis. “Maar onlangs zijn drie van de vier beveiligingscamera’s afgebroken geweest, is de politie belaagd geweest en voelen de inwoners zich steeds onveiliger,” zegt de burgemeester. “Er is voor alle duidelijkheid nog nooit een fysieke aanvaring geweest tussen een inwoner en een van de jongeren.”

Om de situatie onder controle te krijgen, stelde het stadsbestuur tijdens de gemeenteraad van 20 januari een nieuwe maatregel voor: identiteitscontroles in het centrum van Harelbeke. “Dat is er gekomen op vraag van de politie. Zo kan je de jongeren veel makkelijker te pakken krijgen. Normaal gezien kan je enkelen van een groepje te pakken krijgen en loopt de rest weg, maar nu kunnen we ze geleidelijk aan beter opvolgen en ook de ouders gaan contacteren.”

Perimeter

De perimeter voor de controles ligt tussen de spoorweg, Schipstraat, de Leie en Deerlijksestraat. Volgens Vannieuwenhuyze is die ruimere afbakening nodig omdat sommige incidenten zich net buiten het Stadspark afspelen. Naast de controles wordt sowieso al preventief samengewerkt met Arktos vzw, die zich richt op straathoekwerk.

De maatregel, die geldt tot 9 maart, het einde van de krokusvakantie, werd ingevoerd als dringende noodzaak en later officieel bevestigd tijdens de gemeenteraad. “Vele van die jongeren zijn nog schoolplichtig. We hopen dat de problemen zullen ophouden na de krokusvakantie,” aldus de burgemeester.

Met deze maatregel wil Harelbeke een duidelijk signaal geven. “Het is menens, maar we wachten af,” besluit Vannieuwenhuyze, die hoopt dat verdere stappen niet nodig zullen zijn.