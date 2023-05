Elke dag drie gevallen van geweld tegen politie in West-Vlaanderen: “Agenten verdienen meer respect”

In West-Vlaanderen zijn er elk jaar meer dan 1.000 gevallen van geweld tegen de politie. Dat zijn bijna drie feiten per dag. Ontluisterende cijfers, die vorige week nog maar eens pijnlijk in de verf gezet werden toen een man de vinger van een agent afbeet bij een arrestatie in Kortrijk. “Dat zijn helaas geen uitzonderingen”, weet ex-agent Vincent Houssin, ondervoorzitter van politievakbond VSOA. Hij bracht daarom het boek ‘F*ck you, flik’ uit, waarin hij getuigenissen over geweld tegen de politie bundelt.

Vincent Houssin (50) uit Menen, zelf vanaf 1991 rijkswachter en van 2003 tot 2010 actief bij de politiezone Grensleie, komt als ondervoorzitter van politievakbond VSOA veelvuldig in contact met getraumatiseerde politieagenten. De co-auteur van het boek F*ck you, flik roept op om respect te hebben voor de politie. Geen loze oproep, want uit de meest recente cijfers blijkt dat er elk jaar meer dan 1.000 geweldfeiten tegen de politie worden vastgesteld in West-Vlaanderen.

“In 2020 startten we een videocampagne op sociale media, waarin we de gevolgen van geweld tegen de politie aankaartten. In een tiental filmpjes gaven we de slachtoffers achter de cijfers een gezicht. Die filmpjes gingen viraal en werden 35 miljoen keer bekeken. Van daaruit groeide het idee om een boek te schrijven. Daarin laten we meerdere getuigen uitgebreid hun verhaal doen over de gruwel van het geweld, de fysieke en psychologische gevolgen en de impact op hun gezin. Agenten die in een rolstoel belanden, een hersenletsel oplopen of een oog verliezen: het zijn helaas geen uitzonderingen.”

“Achter elk uniform zit een mens: iemand met een partner, kinderen en familie” – Vincent Houssin, ondervoorzitter politievakbond VSOA

“We willen het signaal geven dat geweld tegen de politie geen part of the job is. Want achter elk uniform zit een mens: iemand met een partner, kinderen en familie. We vragen meer respect. We vragen dat medische kosten als gevolg van een geweldincident volledig terugbetaald worden. En niet alleen op papier, maar ook in de uitvoering moet er een nultolerantie heersen tegenover geweld. Al te vaak worden gevallen van duw- en trekwerk en vechten met een agent geseponeerd. Uit een bevraging bij onze leden blijkt dat de helft geen pv meer opmaakt voor duwen en trekken, omdat dit toch zonder gevolg blijft. Dat is een slecht signaal naar de geweldplegers toe.”

Einde carrière

Veel meer dan de cijfers zijn het de getuigenissen die indruk maken in het boek. Het gaat om politiemensen voor wie er een leven is vóór en een leven na de gewelddadige confrontatie. Dat bewijst de getuigenis van Camille (fictieve naam), een sportieve politie-inspecteur uit Oostende. Tijdens een interventie voor buurtlawaai werd ze in mekaar gestampt. De fysieke gevolgen waren vreselijk: bekkenscheefstand, een sterk verminderde mobiliteit van de rechterschouder en een volledige immobiliteit aan het linkerbeen.

“Acht maanden lang, zes dagen per week en vijf uur per dag, heb ik in een revalidatiecentrum doorgebracht om weer dagdagelijks te kunnen bewegen. Ik was maanden afhankelijk van anderen om me te brengen en op te halen. Dat was ongelooflijk confronterend. Mijn leven stond stil en dat van mijn gezin ook.” De herverzekeringsmaatschappij die de kosten niet langer wilde dekken, de gedwongen keuze voor een financieel minder aantrekkelijke kantoorbaan binnen het korps, het onbegrip van buitenstaanders voor de mentale weerslag, een ongeziene administratieve mallemolen en de eenzame juridische strijd om gerechtigheid: dat alles zorgde ervoor dat Camille uiteindelijk haar droom opgaf en besliste om haar ontslag bij de politie in te dienen.

‘F*ck you, flik’ is uit bij Lannoo, telt 192 pagina’s en kost 24,99 euro.