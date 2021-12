Eén op drie te snel tijdens verkeersacties in Knokke-Heist en Damme

De lokale politie Damme/Knokke-Heist controleerde de snelheid van 1.340 wagens tijdens enkele verkeersacties. In totaal reden 438 bestuurders te snel.

Een hardrijder haalde een snelheid van 129 kilometer per uur op een locatie waar slechts 70 is toegelaten. Het politieteam trok zijn rijbewijs meteen in. De bestuurder moet zich voor zijn roekeloos rijgedrag verantwoorden voor de politierechter. De politie zette in totaal 23 hardrijders aan de kant. Hiervan betaalden 15 bestuurders meteen hun snelheidsboete. Alle automobilisten legden een negatieve ademtest af.

Niet lukraak

De politie zet de flitswagen niet lukraak in. “Ons team selecteert de flitslocaties op basis van ongevallencijfers, informatie van snelheidsinformatieborden en eerdere controles”, verduidelijkt woordvoerster Isolde Van Eenooghe. “Locaties met een verhoogd veiligheidsrisico voor voetgangers en fietsers krijgen voorrang.”

Inwoners kunnen gevaarlijke verkeerssituaties steeds melden via het contactformulier op www.politie.be/5446.