Brugse politie wil lokfietsen inzetten om fietsdieven te klissen

De Brugse politie onderzoekt de mogelijkheid om, naar het voorbeeld van Gent en Antwerpen, lokfietsen in te zetten om de pakkans van fietsdieven te verhogen. Vorig jaar werden er 673 fietsdiefstallen gepleegd in Brugge.

Nu de federale overheid het licht op groen gezet heeft voor het gebruik van lokfietsen door de politie, vroegen raadsleden Brigitte Balfoort (CD&V) en Pascal Ennaert (Vooruit) of de lokale politie in Brugge dit wapen ook zal hanteren. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wordt dit onderzocht: “Het is evenwel nog wachten op een richtlijn van het parket.”

Fluctuerende cijfers

“Overigens is de handelswijze van Gent en Antwerpen totaal verschillend: de politie van de Arteveldestad richt zich op gelegenheidsdieven, de Sinjoren op georganiseerde bendes die het gemunt hebben op dure, elektrische fietsen.”

Uit de politiestatistieken blijkt dat het aantal fietsdiefstallen fluctueert in Brugge : van 779 in 2019, over 528 in 2020 en 608 in 2021 tot 729 in 2022 en 673 in 2023. “16 procent van de fietsdiefstallen – 110 feiten – deden zich vorig jaar voor in de Brugse stationsbuurt”, aldus Dirk De fauw.