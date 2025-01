Boete en rijverbod na patsergedrag met teveel op en voorlopig rijbewijs in Kortrijkse centrum

Patsergedrag in het centrum van Kortrijk komt een 20-jarige jongeman uit Deerlijk duur te staan. De politierechter gaf hem een fikse boete en een rijverbod.

Op 9 september 2023 kon T.E. in het centrum van Kortrijk door agenten opgemerkt worden. “Hij trok snel op, vertoonde gevaarlijk rijgedrag en verleende geen voorrang van rechts”, noteerde de openbare aanklager. Bovendien bleek hij 1,6 promille alcohol in het bloed te hebben, was het voertuig niet verzekerd, reed hij met een voorlopig rijbewijs op een verboden tijdstip en vervoerde hij passagiers, wat ook niet mocht met het voorlopig rijbewijs. “Hij zat op café en wou gewoon zijn voertuig verplaatsen omdat hij op een verkeerde plaats stond”, aldus zijn advocate. Ze betwistte het gevaarlijk rijgedrag. “Hij had eigenlijk niet meer de bedoeling achter het stuur te kruipen.” Ze betwistte ook dat het voertuig niet gekeurd was maar moest daar later op terugkomen. Een boete van 1.280 euro en een rijverbod van 1 maand is zijn deel. (LSi)