Agent gewond bij drugsactie in gevangenis: “Tijdens de controle keerden een tweetal gedetineerden zich tegen onze diensten”

Bij een drugsactie in de gevangenis van Ieper raakte een agent lichtgewond. Er werden zes processen-verbaal verdovende middelen opgemaakt en één proces-verbaal ongewapende weerspannigheid en slagen en verwondingen aan een openbaar ambtenaar.

Politiezone Arro Ieper voerde afgelopen zondag een gerechtelijke controleactie uit in de gevangenis in Ieper. Tijdens deze actie werden gedetineerden en bezoekers gecontroleerd op het bezit van drugs. “Een twintigtal collega’s uit verschillende diensten stonden in voor het verloop van deze actie, in samenwerking met twee hondengeleiders van de federale politie, een celwagen en het gevangenispersoneel”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Onze actieve hond Jack en 2 passieve honden van de federale politie werden hiervoor ingezet.”

Fouille

“In het eerste luik van de actie werden de bezoekers gecontroleerd”, vervolgt Verdru. “Drie meerderjarige personen werden door de drughonden aangeduid. Na grondige fouille van de personen werden verder geen verdovende middelen aangetroffen. In het tweede luik van de actie werden de cellen gecontroleerd.” Daarbij trof de actieve drughond cocaïne, marihuana en ongeveer zestig gram hasj aan.

Agent gewond

“Tijdens de controle keerden een tweetal gedetineerden zich tegen onze diensten, één van hen diende door onze diensten overmeesterd te worden en werd naderhand door de directie in isolatie geplaatst. Een collega geraakte hierbij licht gewond”, aldus Verdru. “Er werden zes processen-verbaal verdovende middelen opgemaakt en één proces-verbaal ongewapende weerspannigheid en slagen en verwondingen aan een openbaar ambtenaar.” (TP)