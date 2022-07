Acht nieuwe politiemedewerkers PZ Vlas leggen eed af

Het politiecollege stelde drie nieuwe inspecteurs en vijf nieuwe hoofdinspecteurs aan. Ze legden de eed af in handen van burgemeester Carine Dewaele (CD&V) van Lendelede, burgemeester Ruth Vandenberghe van Kortrijk (Team Burgemeester) en Francis Benoit (CD&V), burgemeester van Kuurne, dit onder het toeziend oog van korpschef Filip Devriendt.

Inspecteurs Emiel en Lentini starten in de afdeling Interventie. Inspecteur Lukas start in de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/team Local computer crime unit, net als hoofdinspecteur Kenny. Hoofdinspecteur Jari met hond Jaxx start als teamchef in de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Hondenteam. Hoofdinspecteur Peter start als teamchef in de afdeling Interventie en hoofdinspecteur Pieter-Daan als teamchef in de afdeling Interventie/team Dispatching en onthaal. Hoofdinspecteur Robbie ontbreekt op de foto. Hij start in de afdeling Wijkwerking/Persoons- en gebiedsgebonden materie.