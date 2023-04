Aangekocht voor 535.000, geschat op 200.000 euro: PZ Polder krijgt wijkkantoor Kortemark niet verkocht

Op de recentste politieraad stond de verkoop van het oud politiekantoor in Kortemark op de agenda. Het wijkkantoor in de Stationsstraat in Kortemark werd in 2011 aangekocht voor 535.000 euro en werd in 2019, toen PZ Polder het gebouw wou verkopen, geschat door de dienst vastgoedtransacties van het Vlaamse gewest.

De geschatte verkoopprijs bedroeg toen 400.000 euro, maar er werden geen gegadigden gevonden. Dus werd het gebouw opnieuw geschat door dezelfde dienst die nu met een verkoopprijs van 200.000 euro komt.

Kurt Vanlerberghe (Vooruit) vond dergelijke verliezen van belastinggeld niet te verantwoorden naar de burger toe. “In een markt met stijgende prijzen voor onroerend goed schatten de diensten van vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid een gebouw dat in 2011 nog op 535.000 euro kwam nu ineens op 200.000 euro! Dat is onbegrijpelijk. Waar de fout zit bij het schatten van dit gebouw – is het de energiescore die slecht is of iets anders – is niet duidelijk”, aldus politieraadslid Vanlerberghe (Vooruit).

Een vervelende situatie waar het politiecollege en de politieraad verveeld mee zaten. Eerst werd nog voorgesteld om het oude politiekantoor te koop te stellen voor 270.000 euro, 70.000 meer dan geschat, waarmee het verlies iets gemilderd zou worden. Maar omdat eerdere pogingen om het gebouw te verkopen via immokantoren niet slaagden, werd voorgesteld om het gebouw via de online immosite Biddit te verkopen met een minimale startprijs van 270.000 euro. Dat voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Voorzitter van de politieraad Lies Laridon (CD&V) benadrukte nog eens dat er aan het gebouw sinds de leegstand zeker geen voordelen zijn bijgekomen. Zo was er al waterschade en door de leegstand moesten er ook kosten voor onder meer verwarming in de winter worden gemaakt en, benadrukt voorzitter Lies Laridon: “Als het gebouw niet snel verkocht raakt, zullen de kosten oplopen en zal de verkoopprijs verder dalen waardoor uiteindelijk het verlies enkel maar groter zal worden.” (Annie Callewaert)