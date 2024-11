45 medewerkers van Politie Brugge leggen eed af

In het politiehuis aan de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge legden vorige week vrijdag 45 medewerkers van Politie Brugge de eed af. Het ging om drie commissarissen, zes hoofdinspecteurs en 33 inspecteurs. Het gaat om nieuwe krachten, maar ook mensen die van graad of functie veranderen binnen het korps. Ook drie burger-personeelsleden hebben de eed afgelegd in aanwezigheid van de Brugse burgemeester Dirk De fauw en korpschef Yves Rotty. De drie nieuwe commissarissen zijn Emma Berton, die adjunct diensthoofd is van de Coördinatie Operaties, Steven Buyck, adjunct regiohoofd van Regio Centrum en Maarten Vansteenkiste, die regiohoofd is van de Regio Oost. (SR/foto SR)