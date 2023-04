104 politieagenten te weinig in onze provincie

Bij de West-Vlaamse politiezones staan momenteel 104 vacatures open. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg bij gouverneur Carl Decaluwé.

Dat de negentien West-Vlaamse politiezones met een personeelstekort kampen, is een oud zeer. Vijf jaar geleden al trokken de negentien politiekorpsen van onze provincie al aan de alarmbel in onze krant. Toen waren er 135 agenten te kort en dat tekort is nog altijd niet weggewerkt. Momenteel staan er bij de negentien zones 104 vacatures open. Vooral in de politiezone Brugge is men koortsachtig op zoek naar extra volk, met 34 openstaande posities. Ook in de kleinere zone Bredene/De Haan zijn ze op zoek naar tien extra mensen.

Oorzaak van het personeelstekort lag jarenlang in de moeizame werving van kandidaten door het federale niveau. Die procedure duurde te lang, waardoor kandidaten afhaakten en hun heil zochten in de privésector. Ondertussen kunnen politiezones zelf rechtstreeks – en dus sneller – rekruteren maar ook daar knelt het schoentje. “Alleen de grotere zones kunnen dit zelf organiseren en financieren, waardoor een oneerlijke concurrentie ontstaat met de kleinere zones”, zegt gouverneur Decaluwé.

Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA), die de cijfers opvroeg, ziet een deel van de oplossing dan ook in de verdere fusering van politiezones. “Onlangs raakte bekend dat er intenties tot fusie zijn van de politiezones Riho en Midow. Fusies kunnen een deel van de oplossing zijn. Grotere zones kampen ook met tekorten maar ze zijn vaak wendbaarder waardoor taken niet afgeschaft worden. Bij kleinere zones is dat wel geval, die plooien zich soms noodgedwongen terug op interventie als basistaak”, zegt Himpe.

Vorig jaar leidde de West-Vlaamse politieschool in Zedelgem 114 aspirant-inspecteurs en 38 aspirant-hoofdinspecteurs op. Dit jaar moeten er 160 aspirant-inspecteurs opgeleid worden.