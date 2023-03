Politie rukt uit voor leerling met airsoftgeweer aan school in Brugge: “Hij is preventief geschorst”

Donderdagochtend 8.45 uur kreeg de politie van Brugge een melding dat er een leerling gesignaleerd was met een airsoftgeweer op de middelbare school, het Sint-Andreasinstituut. De politie ging er meteen op af en alle leerlingen moesten tijdelijk in hun klassen blijven. Het duurde niet lang voor de 15-jarige leerling gevat werd. Ze namen hem mee naar het bureau voor verhoor. Directeur Kristof Dewaele heeft de leerling preventief geschorst.

Om 8.45 uur kwam er bij de politie van Brugge een melding binnen van een jongeman, die op het Sint-Andreasinstituut een wapen had getoond. “Onze ploegen zijn er natuurlijk direct naartoe getrokken, want het was niet duidelijk of het om een echt wapen ging of niet. De leerlingen moesten allemaal in hun klassen blijven tot er kon geïdentificeerd worden wie die persoon was. Rond 9.15 uur was de 15-jarige leerling gevat en werd hij meegenomen naar het kantoor”, vertelt Lien Depoorter, woordvoerster van politiezone Brugge.

Airsoftgeweer

“Uiteindelijk bleek het te gaan om een airsoftgeweer, een soort bolletjesgeweer op basis van luchtdruk, dat heel erg lijkt op een vuurwapen. De jongeman in kwestie heeft er ook nooit mee gedreigd”, gaat Lien verder. “Op kantoor werd de jongeman verhoord over waarom hij het geweer had meegenomen en had uitgehaald.”

“Die jongen was zich van geen kwaad bewust. Hij heeft ook niemand bedreigd. Maar het gaat om verboden wapendracht. Het was slechts een airsoftgun, maar de regel is dat je 18 jaar oud moet zijn vooraleer je dat mag kopen én dat je het enkel op privaat terrein mag gebruiken”, aldus Lien Depoorter.

“We hebben de jongeman verhoord over waarom hij het geweer heeft meegenomen en getoond”

De politie heeft een PV opgesteld. “Door de wapenwet in België is het verboden om dit soort wapen zomaar in het openbaar mee te nemen of te tonen. Voor mensen, die bijvoorbeeld schieten met een airsoftgeweer in een club gelden er speciale regels om dat wapen te vervoeren en mee te nemen. Het mag ook niet verkocht worden aan minderjarigen.” Volgens Focus-WTV werd de leerling preventief geschorst.

Nooit echt gevaar…

Directeur Kristof Dewaele stelt gerust: “Op geen enkel moment was er sprake van gevaar voor de leerlingen. Die jongen heeft ook niet met dat wapen staan zwaaien, hij heeft het enkel getoond aan enkele vrienden. Maar zoals het schoolreglement het voorschrijft, heb ik die leerling preventief geschorst, in afwachting van verder onderzoek en gepaste maatregelen”, aldus Kristof Dewaele.

… en geen paniek

Volgens de directeur was er geen sprake van paniek onder de leerlingen: “De klassen zaten allemaal in aparte containers, heel wat leerlingen wisten niet eens wat er aan de hand was. Ik heb inmiddels een digitale brief gestuurd naar de ouders om hen te verwittigen van het feit. Via de leraars heb ik een oproep gedaan aan alle leerlingen: als iemand onder de indruk is van de feiten, er moeite mee heeft of wil praten, kan die altijd naar mij komen. Er is nog niemand gepasseerd. Ondertussen hebben de leerlingen in alle rust de verhuis naar onze nieuwe school voortgezet.”

Het hele voorval doet fel denken aan de jongeman, die in oktober 2021 een airsoftwapen had getoond op de bus in Kortrijk en toen afstapte richting hogeschool VIVES. Toen was het lang niet duidelijk of het ging om een echt wapen of niet en werden zelfs de speciale eenheden ingezet om de jongeman te vinden. (CJ & SV)