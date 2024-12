Politie arresteert ontsnapte gevangene uit detentiehuis in Kortrijk

De 24-jarige gevangene, O.I., kreeg eerder een uitgaansvergunning toegewezen maar kwam niet meer terug naar het detentiehuis in Kortrijk. Op basis van verder onderzoek en informatie die de politiezone Grensleie ontving, ontstond het vermoeden dat de twintiger zich mogelijk in de regio van Menen bevond.

In de nacht van 4 december werd een woning geïdentificeerd waar O.I. mogelijk verbleef. “De eigenaar van de woning ontkende echter dat de verdachte zich daar bevond”, klinkt het bij de politiezone Grensleie. “Twee inspecteurs van onze politiezone, die zich rondom de woning hadden opgesteld, merkten kort daarna de verdachte op in de straat. Toen O.I. de aanwezigheid van de inspecteurs opmerkte, besloot hij te vluchten. Na een korte achtervolging kon de verdachte even later door onze interventieploeg worden ingerekend.”

O.I. werd overgebracht naar het cellencomplex van de politiezone Grensleie en later overgedragen aan de gevangenis van Ieper. Zijn traject in het detentiehuis is hiermee definitief beëindigd. “Wij willen onze interventieploegen, en in het bijzonder de twee inspecteurs die zich rond de woning hebben opgesteld, bedanken voor hun inzet en snelle handelen, wat leidde tot de succesvolle arrestatie van de verdachte”, aldus nog de politiezone Grensleie.