Schoonvader blijft in cel op verdenking van moord aan IJzerdijk in Diksmuide

De 54-jarige Stephane V. uit Nieuwpoort, schoonvader van de vorige maand vermoorde motorrijder Ilir S. (28) uit Koekelare, blijft een maand langer in de cel. De raadkamer in Veurne verlengde dinsdagmiddag zijn aanhouding.

Nadat hij vorige week al urenlang ondervraagd werd verscheen Stephane V. dinsdagmiddag opnieuw voor de raadkamer. De moord is intussen een maand oud, maar nog steeds niet opgehelderd. V., de schoonvader van Ilir S., is de enige verdachte die momenteel in de cel zit. Hij ontkent nog steeds alle feiten. “En ook vandaag blijft hij zijn betrokkenheid bij de moord nog ontkennen”, zegt zijn advocaat Bram Elyn.

“We hebben de raadkamer om zijn voorlopige vrijlating gevraagd, maar die hebben dat geweigerd. We boden nochtans een aanzienlijke borgsom aan en wat ons betreft is er ook geen vluchtgevaar. De man heeft vast werk en een langlopend huwelijk.”

De raadkamer besliste toch om hem langer in de cel te houden.

Piste drugskoerier

Het onderzoek naar de moord van 17 juli loopt intussen volop. Er zijn intussen een dertigtal onderzoekdaden gevraagd die nu verder onderzocht worden. Zo willen de speurders vooral nog meer te weten komen over de reden waarom V. en zijn schoonzoon afspraken en zich naar de verlaten IJzerdijk verplaatsten. V. gaf de speurders zelf al toe dat ze ruzie hadden gemaakt.

Een van de pistes zou zijn dat V. in opdracht van zijn schoonzoon drugs verhandelde als koerier. Omdat hij aangaf daarmee te willen stoppen, zou de ruzie ontstaan zijn. Dat wordt echter nog onderzocht want eerder gaf V. net aan dat hun relatie al jaren verstoord was.

Bovendien is er ook nog de verklaring van een kennis van Ilir S. dat hij een enveloppe met daarin 20.000 euro cash twee dagen voor de moord teruggaf. Dat geld werd nog niet teruggevonden, ook niet bij Stephane V. Intussen werden de resultaten van de kruitsporenanalyse nog steeds niet bekend gemaakt. V. hoopt daarmee aan te tonen dat hij niet de schutter is geweest. (JH)