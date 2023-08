Negen mannen riskeren drie jaar cel voor poging tot moord en zeven vragen de vrijspraak: “Waanzinnig dat niemand de schuld wil opnemen”

Negen mannen die vorig jaar betrokken waren bij een ernstige steekpartij in de Boerderijstraat in Kortrijk, riskeren nu tot drie jaar cel voor poging tot moord. Er vielen destijds drie zwaargewonden. Opmerkelijk is dat zeven van de beklaagden voor de volledige vrijspraak gaan. “Waanzinnig dat niemand de schuld wil opnemen”, aldus de advocaat van een de beklaagden die zelf ook de vrijspraak vroeg.

Op 27 augustus vorig jaar had Ahmad M. (21) in een Kortrijkse pitazaak een aanvaring met drie mannen die in het huis in de Boerderijstraat verbleven. De mannen hadden al een tijdje ruzie met elkaar. In de pitazaak kwam het op het nippertje niet tot geweld, maar nadien belde Ahmad M. zijn oudere broer op. Edris M. (24) was op dat moment met vier vrienden, allen onder invloed van drank of drugs, op weg naar Duitsland om te gaan feesten maar maakte meteen rechtsomkeer en reed naar de Boerderijstraat.

Vrijspraak

Rond vier uur ’s morgens kwamen ze daar aan maar de versies over wat zich daar precies afspeelde, lopen sterk uiteen. Volgens bewoner Basharmal L. werd hij meteen in zijn been gestoken door M. toen hij de deur opendeed en vervolgens aangevallen door zijn broer en vier vrienden. Edris M. zelf ontkent dat met klem en zei dat hij gewoon kwam praten. Volgens het Openbaar Ministerie hebben dan weer alle betrokkenen boter op het hoofd en wisten de drie mannen in het huis dat er een confrontatie op til was. De broers M. en hun vier vrienden riskeren elk drie jaar cel, de drie bewoners van de Boerderijstraat riskeren elk een jaar cel.

Zij vroegen allemaal de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Feit is wel dat de zwaarste slachtoffers vielen bij de andere groep. Ahmad M. werd in zijn long gestoken met een schroevendraaier en was een tijd in levensgevaar. Het viertal dat mee was in de auto van Edris M. beweerden allemaal dat ze niet wisten waarom ze terug naar Kortrijk gingen en vroegen ook de vrijspraak. Enkel de broers M. pleitten deels schuldig aan de feiten, maar volgens hen was er geen sprake van een moordpoging.

De rechter moet dit kluwen ontwarren en vonnis vellen tegen 18 augustus.