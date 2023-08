Moord zonder motief in Tielt: verdachte (21) blijft twee maanden langer in de cel, maar gaat in beroep omdat er na 2,5 jaar nog altijd geen psychiatrisch verslag is

Een 21-jarige Tieltenaar blijft minstens twee maanden langer in de cel op verdenking van de moord op Leander Quintyn (32). Dat heeft de Brugse raadkamer dinsdag beslist. Jarod D. bracht zijn slachtoffer met een mes om het leven, maar zijn motief blijft onduidelijk. De verdediging gaat in beroep tegen de verdere aanhouding en daar zit het uitblijven van het psychiatrisch verslag voor alles tussen.

Op zaterdag 6 maart 2021 werd Leander Quintyn (32) rond 22.50 uur neergestoken op de openbare weg in het centrum van Tielt. Het slachtoffer was op weg naar huis en kende zijn moordenaar ook helemaal niet. De twee wisselden zelfs geen woord. Quintyn belandde met meerdere messteken in het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen bezweek.

Omdat het om een willekeurige moord ging was het voor de speurders geen eenvoudige klus om een verdachte te vinden. Maar uiteindelijk lukte dit toch toen Jarod D. zijn mond voorbij sprak en een derde de politie verwittigde. Die sloeg de Tieltse twintiger op 26 april 2021 in de boeien. D. bekende de feiten, maar naar zijn motief blijft het tot op vandaag gissen.

Psychiatrisch verslag

De verhoren van vrienden, familie en kennissen brachten geen nieuwe elementen aan het licht. Mogelijk kan het psychiatrisch verslag meer duidelijkheid scheppen, maar dit laat ruim twee jaar na de feiten nog altijd op zich wachten. Het verslag zal alvast cruciaal zijn om te oordelen over de toerekeningsvatbaarheid van Jarod D.

De verdediging drong dinsdag tevergeefs aan op een vrijlating onder voorwaarden. Meester Randall Huysentruyt gaat in beroep tegen die beslissing. “Dat er 2,5 jaar na de feiten nog steeds geen psychiatrisch verslag is kan echt niet door de beugel”, zegt hij. “Hoe kan je als raadkamer het risico op recidive of het gevaar voor de maatschappij inschatten zonder zo’n rapport? Mijn cliënt kampte op het moment van de feiten met psychische problemen, maar we weten niet of dit nog steeds het geval is.”

Volgens meester Huysentruyt heeft Jarod D. een verklaring voor het feit dat hij rondliep met een mes. “Maar hij had zeker geen moordplan. Het gebeurde in een opwelling.” De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zal binnen twee weken de knoop moeten doorhakken. (AFr)