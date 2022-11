Man (53) omgebracht in Maldegem: minderjarige vrijgesproken wegens wettige zelfverdediging

Een minderjarige jongen die verdacht werd van betrokkenheid bij de dood van zijn 53-jarige buurman in mei vorig jaar in Maldegem, is vrijgesproken door de Gentse jeugdrechter op grond van wettige zelfverdediging. Dat bevestigt persrechter Jan Van den Berghe, die verder geen details kan geven over het vonnis.

De feiten gebeurden maandag 17 mei 2021 rond 19.15 uur in de Koning Leopoldlaan in Maldegem. De 53-jarige man kwam om het leven nadat hij neergestoken werd door de toen 15-jarige buurjongen. Het labo, het afstappingsteam, de onderzoeksrechter, de jeugdrechter, een wapendeskundige en een wetsarts kwamen ter plaatse. De minderjarige verdachte werd opgepakt en de jeugdrechter liet hem toen plaatsen in een gesloten instelling.

Beroep

Na het onderzoek werd de jongen vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen met ongewild de dood tot gevolg, maar de jeugdrechtbank oordeelde vorige week dat er sprake was van wettige verdediging. De tiener werd vrijgesproken, maar er kan nog beroep aangetekend worden tegen het vonnis.