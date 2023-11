Jaar na drama blijft verdriet in school van vermoorde zusjes groot: “Maud en Ona zullen hiernooit vergeten worden”

Waardamme, een dorp bij Oostkamp, werd een jaar geleden opgeschrikt door een vreselijk drama. Landbouwer Chris Vanhaverbeke verstikte op 16 november zijn twee dochtertjes Maud (8) en Ona (5), uit onvrede over de nakende scheiding met zijn partner en de omgangsregeling over de kinderen. In VBS De Kiem, waar de zusjes schoolliepen, willen ze de meisjes de hele week herdenken. “Maud en Ona zullen voor altijd Kiemkindjes blijven”, zegt directrice Machteld Van Asbroeck.

Het vreselijke nieuws joeg vorig jaar een schokgolf door Waardamme en bij uitbreiding het hele land. Omdat hij het niet eens was met de omgangsregeling die de familierechter had opgelegd over de kinderen en de scheiding met zijn partner niet kon verkroppen, deed landbouwer Chris Vanhaverbeke het ondenkbare.

Hij haalde op woensdagmiddag 16 november zijn twee dochtertjes van school, reed ermee naar zijn boerderij en verstikte de twee meisjes op gruwelijke wijze. Hij legde de lichaampjes elk in een bed en begon rond te rijden met zijn wagen. Onderweg deed hij nog een brief op de bus, gericht aan zijn schoonouders. Om hén de schuld te geven van het drama dat hij net had aangericht.

Dader Chris Vanhaverbeke. (gf)

Toen de meisjes niet – zoals afgesproken – door hem aan de moeder toevertrouwd werden die avond, sloeg zij alarm. Uiteindelijk trof de politie de twee meisjes dood aan. Chris Vanhaverbeke werd even later opgepakt, nadat hij met zijn auto tegen een paal was gereden. Sindsdien zit de landbouwer in de cel.

De plotse dood van hun twee klasgenootjes liet bij de leerlingen van vrije basisschool De Kiem een enorme leegte achter. Een jaar later is die leegte allerminst opgevuld. Het rouwhoekje voor Maud en Ona heeft een permanente plaats in de school gekregen. Op de speelplaats wordt een zitbankje ingehuldigd op de plaats waar Maud het liefste speelde.

Wafels bakken

Zorgjuf Esmeralda krijgt nog geregeld vragen van leerlingen die het gemis en verdriet geen plaats kunnen geven. De route van de schoolbus naar het zwembad werd op vraag van de leerlingen aangepast, zodat ze niet meer langs de hoeve moeten passeren waar het drama zich afspeelde. “Het is niet leuk om daar langs te rijden als we gaan zwemmen”, zegt een van de klasgenootjes van Maud.

De herdenkingshoek in de school krijgt een permanente plaats. © (GS)

Directrice Machteld Van Asbroeck beseft dat het verdriet na één jaar nog altijd heel diep zit. “Het schoolteam heeft heel zwaar geleden onder het verlies dat we samen trachten te dragen. We bekommeren ons nu vooral om de kinderen. Er werd het afgelopen jaar door alle leerkrachten veel geïnvesteerd in gesprekken met de kinderen over hun gevoelens. We voelen ons daarin gesteund, zeker ook door de (groot-)ouders van alle kinderen in De Kiem”, klinkt het.

De hele week zullen de leerlingen activiteiten doen waar Maud en Ona van hielden. Zoals wafels bakken, iets wat de hele school ook samen deed na de begrafenis van de meisjes vorig jaar. “We willen dat Maud en Ona nooit vergeten worden en hebben daarom, in samenspraak met hun moeder en met de leerlingen, beslist om een rusthoek te creëren waar de kinderen kunnen zitten als ze zich verdrietig of boos voelen”, zegt de directrice.

Kiemkindjes

De rusthoek wordt donderdag ingehuldigd, dag op dag één jaar na het drama. “Dankzij verschillende firma’s en vrijwilligers zullen we erin slagen de rusthoek dan klaar te hebben. Die dag zullen ook de ouders van de ouderraad wafels bakken voor alle kinderen. We zullen verzamelen rond de rust-hoek en mooie herinneringen delen in een korte herdenking. Alle kinderen zullen bellen blazen, waarna we ook twee ballonnen zullen oplaten ter nagedachtenis van de twee fantastische meisjes die voor altijd Kiemkindjes zullen blijven”, zegt directrice Van Asbroeck. Dezelfde avond is er ook een herdenkingsmis gepland om 18.30 uur in de Sint-Eligiuskerk in Ruddervoorde.

Op de speelplaats wordt een zitbankje als rusthoek ingericht. © (GS)