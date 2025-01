Metaaldieven gevat na achtervolging in Menen

Op 9 januari om 00:46 werden de autoriteiten van Politiezone Grensleie gealarmeerd over een achtervolging die vanuit de Politiezone Arro Ieper hun gebied binnenkwam. Het verdachte voertuig, een Renault, werd uiteindelijk tot stilstand gebracht in de Moorselestraat in Menen door het inzetten van een spijkermat. Dit resulteerde in vier lekke banden, waarna het voertuig in een gracht belandde.

De vier inzittenden, allen van Roemeense afkomst, vluchtten te voet, maar werden na een intensieve zoektocht snel opgespoord en gearresteerd. Eerder die avond hadden de verdachten hun voertuig geparkeerd op de Grote Markt in Ieper, waar zij acht bronzen riooldeksels verwijderden en in hun auto laadden. Toen de politie hen opmerkte en een stopbevel gaf, kozen de verdachten voor de vlucht. Tijdens de achtervolging op de besneeuwde A19 bereikten zij snelheden van meer dan 150 km/u.

Een agent raakte tijdens de interventie lichtgewond. De samenwerking tussen Politiezone Grensleie en Arro Ieper leidde uiteindelijk tot de succesvolle arrestatie van de verdachten, die zijn overgebracht naar het hoofdcommissariaat in Ieper. De vier verdachten kregen inmiddels een dagvaarding in snelrecht.