KIJK – Vandaal doorboort maïs van Aartrijkse boer Daniël (65) met grote nagels, maar metaaldetectoristen komen oogst redden

De Aartrijkse landbouwer Daniël Desmedt (65) zat met de handen in het haar toen bleek dat een vandaal talrijke maïskolven op zijn veld doorboord had met grote nagels van wel vijftien centimeter lang. Maar metaaldetectoristen van Gevonden-Verloren schoten hem te hulp. “Godzijdank, want dit is zoeken naar een speld in een hooiberg”, zucht de landbouwer.

Daniël Desmedt is al 35 jaar landbouwer, maar wat hij een tweetal dagen geleden aantrof op zijn maïsveld langs de Aartrijkestraat had hij nog nooit gezien. Hij wou het perceel hakselen maar de machine viel om de haverklap stil.

“Er staken grote nagels in de maïskolven”, doet Daniël het relaas. “De hakselaar beschikt gelukkig over een metaaldetector en viel om de vijf à tien meter stil. Na de negende nagel besloten we ermee op te houden en verwittigde ik de politie. Er was duidelijk sprake van kwaad opzet.”

Vandalisme

De politie kwam ter plaatse en maakte een proces-verbaal op wegens vandalisme. “Het gaat om een veld van anderhalve hectare”, vervolgt Daniël. “Het is maïs van goede kwaliteit die bestemd is voor veevoeder en om en bij de 3.000 euro kan opleveren. Mocht de oogst verloren gaan, zou dit dan ook een serieuze streep door de rekening zijn.”

“Ik heb er geen flauw idee van wie dit gedaan kan hebben. Ik kom hier met iedereen overeen. Dit is echt niet meer normaal. Wat is het volgende? Nagels in bloemkool of prei?”

Hulp uit onverwachte hoek

Toen de vrijwillige metaaldetectoristen van Gevonden-Verloren lucht kregen van de zaak, besloten ze Daniël ter hulp te schieten. “Wij helpen veelal mensen die iets waardevol kwijt zijn geraakt, zoals een armband of een trouwring”, verduidelijkt Robby.

“Maar toen we hoorden wat Daniël overkwam, besloten zijn oogst te komen redden. Er hing de man ten slotte een ferme financiële kater boven het hoofd. We doen dit geheel gratis.”

Zondag waren een achttal metaaldetectoristen een hele dag in de weer om nagels te zoeken. “We hebben ongeveer 100.000 planten moeten scannen met onze detectoren”, vervolgt Robby. “Het ging vrij snel vooruit en uiteindelijk vonden we nog eens veertien nagels. Hopelijk hebben we ze nu allemaal gevonden en kan Daniël zijn maïs snel oogsten.”

Speld in een hooiberg

Hoe tevreden Daniël was toen hij door Robby gecontacteerd werd? “Enorm tevreden”, lacht hij. “Dit is ten slotte zoeken naar een speld in een hooiberg. Ik zou dit op mijn eentje nooit gekund hebben. Gelukkig hadden ze een detector op overschot zodat ik een handje kon toesteken.”

“Mijn vrouw is naar een optreden in het casino van Knokke. Ik was graag mee geweest, maar heb mijn zondag opgeofferd.”

Wie beroep wil doen op Robby en zijn team: www.gevonden-verloren.be

(AFr)