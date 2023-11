Speurders zelf voor rechter nadat ze bekentenis afdwongen van zwakbegaafde moordverdachte

Twee speurders van politiezone Grensleie zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden voor schriftvervalsing in een moordonderzoek. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Het dossier draait rond een afgedwongen bekentenis van een zwakbegaafde man in het dossier over de moord op Caroline Vyncke in 2011 in Moorsele.

Op 9 februari 2011 was het Geert Vanweehaeghe zelf die aangifte deed van de verdwijning van zijn vriendin Caroline Vyncke in Moorsele, bij Wevelgem. De man, die een IQ heeft van 63, legde daar bijzonder vage verklaringen over af, waardoor de politie hem al snel in het vizier nam. Toen twee maanden na de verdwijning plots ledematen van de vermiste Caroline gevonden werden, lieten de speurders Geert Vanweehaeghe al helemaal niet meer los. De man legde ook bekentenissen af, maar trok die telkens weer in.

Tijdens een reconstructie van de feiten legde Geert Vanweehaeghe opnieuw bekentenissen af, in het bijzijn van de speurders, de onderzoeksrechter en de wetsdokter. Die bekentenissen werden op band opgenomen, omdat de woning van de verdachte door de speurders eerder al vol afluisterapparatuur was gehangen. Uiteindelijk werd Geert Vanweehaeghe naar het hof van assisen verwezen wegens moord, samen met buurman Thomas Couvreur, in wiens woning ook al resten van Caroline Vyncke, haar gsm en het vermoedelijke moordwapen waren gevonden.

Nink, nink

Op het proces in 2015 bleek dat de speurders, de onderzoeksrechter en de wetsdokter Geert Vanweehaeghe onder druk hadden gezet om te bekennen. De advocaten van de beschuldigde, meesters Frank Scheerlinck en Dimitri Vantomme, slaagden erin om de volledige tape van de bekentenis te laten afspelen in het assisenhof. Daaruit bleek dat het proces-verbaal daarover niet strookte met de inhoud van de tape. “Zeg gewoon hoe het geweest is, anders gaan we u blijven lastigvallen”, hoorde de assisenzaal de onderzoeksrechter tegen Geert Vanweehaeghe zeggen. “Nink, nink”, antwoordde Vanweehaeghe, vooraleer hij finaal onder de druk bezweek en toch bekende wat hij niet gedaan had. Tijdens dat ‘verhoor’ werd hij eveneens niet bijgestaan door een advocaat.

Het hof sprak Geert Vanweehaeghe uiteindelijk vrij. Thomas Couvreur kreeg levenslang. Al tijdens het proces diende advocaat Frank Scheerlinck namens Geert Vanweehaeghe een klacht in tegen de twee hoofdspeurders wegens valsheid in geschrifte in het proces-verbaal van de ‘bekentenis’. De raadkamer besloot eerder al dat de twee speurders zich voor de rechtbank zullen moeten verantwoorden, maar zij tekenden beroep aan daartegen.

Slachtoffer Caroline Vyncke. (gf)

Twaalf jaar na de moord op Caroline Vyncke heeft de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) nu beslist dat het alsnog tot een proces moet komen. De twee speurders van de politiezone Grensleie zullen dus aan de rechter mogen komen uitleggen hoe het komt dat cruciale passages van de tape niet opgenomen werden in het uiteindelijke proces-verbaal. De KI oordeelde wel al dat er sprake is van een schending van de redelijke termijn, maar welke sanctie daaraan gekoppeld moet worden, moet de correctionele rechtbank uitmaken. Op valsheid in geschrifte door een ambtenaar staat in principe een maximum celstraf van 15 jaar.