Moordenaar van Jill Himpe doorverwezen naar hof van assisen

Ridoan O. (42) is doorverwezen naar het hof van assisen voor de moord op zijn ex-vriendin Jill Himpe (36) uit Wevelgem. Dat besliste vrijdag de raadkamer. Jill Himpe werd bijna drie jaar geleden met een mes om het leven gebracht langs de Moeskroensesteeweg in Aalbeke.

Jill Himpe overleed op 5 november 2019. Op dat moment waren zij en Ridoan O. al enkele maanden uit elkaar maar dat kon Ridoan niet verkroppen. Volgens haar familie bedreigde haar ex haar al geruime tijd en stond hij regelmatig aan haar deur, bij één van die incidenten had hij zelfs een mes bij. De man werd opgepakt maar kort daarna terug vrij gelaten door de politie.

Ridoan O. was nochtans geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al een veroordeling van twee jaar op voor drugsfeiten en afpersing.

De ochtend van de moord wachtte Ridoan Jill vermoedelijk op toen ze naar haar werk vertrok. Ze reden samen naar Aalbeke waar hij haar in de auto met een mes om het leven bracht. Het lichaam bracht hij vervolgens naar het huis van haar moeder, waar Jill uit angst voor haar ex opnieuw was ingetrokken. De bebloede wagen liet hij achter op een carpoolparking in Deerlijk.

Bijna drie jaar na de feiten is het onderzoek nu afgerond en heeft de raadkamer de zaak doorverwezen naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling met het oog op een doorverwijzing naar assisen.