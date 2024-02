“Het was echt een hel”: ex-echtgenote schetst vernietigend beeld van Belarbi in kappersmoord

Op het assisenproces tegen Abdellatif Belarbi (50) heeft zijn ex-echtgenote een vernietigend beeld geschetst van de beschuldigde. M.E. vertelde hoe de Marokkaanse kapper haar in dronken toestand meermaals afranselde. Daarnaast liep de beschuldigde een veroordeling op voor geweld tegen zijn huidige partner.

M.E. was pas 18 jaar oud toen ze Belarbi in Brussel leerde kennen aan de kapperszaak waar hij toen werkte. “Meneer was hier illegaal en voor hem was het heel belangrijk om snel aan zijn verblijfspapieren te komen. En ik had van thuis uit druk om te trouwen. Ik weet niet of ik verliefd was.”

Na het huwelijk wilde de beschuldigde zo snel mogelijk een kind, ook al was de afspraak dat zijn echtgenote eerst zou studeren. “Hij heeft verschillende keren mijn pil afgenomen en in de vuilnisbak gegooid.” Pas tijdens het huwelijk stelde de getuige vast dat de beschuldigde alcohol dronk en joints rookte. “Ik kan me een keer herinneren dat ik zijn braaksel moest opkuisen. Ik dacht dat het beter zou gaan toen hij een eigen kapsalon had, maar hij zat daar tot midden in de nacht met vrienden. Het was meer een café dan een kapsalon.”

Dagelijks agressie

Volgens E. kwam Belarbi steevast dronken thuis. “Ik werd meermaals afgeranseld. Agressie was dagelijkse kost. Hij had al een heel kort lontje. Als ik iets verkeerd zei, kreeg ik kletsen en slagen. Mijn huwelijk was echt een hel.” Na het laatste incident trok de getuige met hun zoontje naar een vluchthuis. “Ik sprong liever van een appartement dan die slagen te moeten incasseren. Maar hij trok mij terug naar binnen en ik kreeg verder slagen.”

E. legde uit hoe Belarbi haar in de volgende periode zou blijven stalken en bedreigen. “Ik ben regelmatig in behandeling geweest door alles wat er gebeurd is. Na deze zitting zal ik zeker terug in therapie moeten gaan.” Zoals wel vaker wilde Abdellatif Belarbi zelf het laatste woord. De beschuldigde verweet de getuige en haar moeder aan hekserij te doen. “Als ik iets zou gedaan hebben, zou ik er wel voor veroordeeld zijn”, klonk het ook.

Tegen kast gebotst

In 2005 huwde Belarbi uiteindelijk met zijn huidige echtgenote. “We waren al familie en zijn zo met elkaar in contact gekomen. En we hebben dan besproken dat we zouden trouwen.” Bahia A. omschreef haar partner als een sociale en grappige man. “Hij was correct, maar hij speelde ook veel met onze vier kinderen. Hij nam ze ook mee naar het strand.”

Voorzitter Vincent Vereecke wees de echtgenote van de beschuldigde erop dat hij wel een veroordeling opliep voor intrafamiliaal geweld. “Inderdaad, hij heeft mij geslagen. Maar eerlijk gezegd heeft hij alleen maar geduwd. Ik ben tegen de kast gebotst.”

Het overspel van Belarbi en het geweld tegen een van hun zonen bleef ze eveneens minimaliseren. “Abdellatif heeft hem niet geslagen. Hij was gevallen in het park, omdat hij zijn evenwicht niet goed kan houden.”

Het gezin vestigde zich in 2019 in De Panne, waar ze Delphine V. en haar echtgenoot leerden kennen. De dag voor de feiten knipte Belarbi nog het haar van hun zoontje. “Ik herinner mij dat hij die dag niet zo goed was. Ik vond dat hij aan het zweten was en dat hij uitzonderlijk bleek was.” De link met mogelijk druggebruik had de vrouw niet gelegd. “Van drugs was ik helemaal niet op de hoogte. Ik wist wel dat er in het kapsalon pintjes gedronken werden onder vrienden.”

Goed van inborst

Een toenmalige overbuurman getuigde dat Belarbi eigenlijk goed van inborst is. Zo hielp hij de echtgenote van Joël B. toen ze in een rolstoel zat. De getuige vond wel dat Bahia A. te onderdanig was in haar relatie met de beschuldigde. “Zijn vrouw moest in de keuken eten toen we op bezoek waren, maar mijn vrouw heeft onmiddellijk gezegd dat ze met ons moest mee-eten.” Belarbi en zijn vrienden begonnen wel af en toe voor overlast te zorgen. “Ik heb dan wel gezegd dat ze minder moesten drinken. We begonnen ook lege whiskyflessen te vinden. Maar hij was nooit agressief tegen ons.”

Ongepaste avances

In eerste instantie was ook Monique S. tevreden van het werk en de houding van de kapper. “Maar toen ik langs ging om het haar van mijn dochter te knippen, had meneer gedronken en was hij een beetje agressief. De haren van mijn dochter waren een catastrofe. We zijn naar een andere kapper moeten gaan.” Belarbi zou ook eens ongepaste avances gemaakt hebben. Daarnaast verklaarde de getuige dat hij haar zou gefilmd hebben tijdens seksuele betrekkingen met haar vriendin. “We hadden te veel gedronken en ik wist niet meer dat hij nog in de zetel zat.”

Vrijdag worden de getuigenverhoren afgerond.